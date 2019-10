Sette in pagella per l’attaccante che sfrutta l’assist perfetto Di Chiara, tra i migliori con Vicario. Poche sufficienze tra gli ospiti

PERUGIA – Gara con poche occasioni da rete che ha visto vincere di misura i padroni di casa con un colpo di testa di Iemmello su un cross al bacio di Di Chiara. L’inizio di gara è a favore degli ospiti dove con prima con Masucci che angola troppo il tiro di destro mandando il pallone sul fondo alla destra di Vicario, e poi con Marconi non approfitta della respinta di Vicario su tiro di Gucher. Alla mezz’ora prende coraggio il Perugia e sigla il vantaggio alla sua prima vera occasione del primo tempo. Nella ripresa il Pisa non riesce a reagire e gli umbri non riescono a chiuderla definitivamente con Di Chiara che, su una dormita della retroguardia toscana, a tu per tu con Gori gli passa il pallone. Tra i padroni di casa ottima la prova del bomber Iemmello, implacabile in area di rigore all’unica sua vera occasione della gara, e Di Chiara inesauribile esterno di spinta oltre all’ottimo assist fornito. Si salva anche Kouan che ha dato sostanza al centrocampo perugino. Tra gli ospiti ottima la prova della difesa che non ha concesso molto al Perugia. Da rivedere Masucci e Marconi che hanno sprecato occasioni nitide per poter portare in vantaggio il Pisa.

PAGELLE DI PERUGIA – PISA

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario 6.5; Rosi 6 (86′ Sgarbi s.v.), Gyomber 6, Falasco 6, Di Chiara 6.5; Kouan 6, Carraro 6, Falzerano 6; Fernandes 6 (63′ Melchiorri 6), Buonaiuto 6 (71′ Dragomir 6); Iemmello 7. A disposizione: Fulignati, Albertoni, Nzita, Rodin, Mazzocchi, Falcinelli, Nicolussi, Balic, Capone. Allenatore: Oddo