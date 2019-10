Livorno – Chievo 3-4, il tabellino

Livorno (3-4-3): Plizzari; Boben, Di Gennaro, Bogdan; Del Prato, Agazzi, Luci (30’st Morganella), Porcino; Marras, Raicevic (17’st Braken), Marsura. A disp: Zima, Ricci, Gasbarro, Gonnelli, Rizzo, Rocca, Murilo, Morelli, Stoian, Mazzeo. All. Breda

Chievo (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Leverbe, Cesar, Frey; Segre, Pina (1’st Vignato), Obi (18’pt Esposito); Pucciarelli; Meggiorini, Djordjevic (23’st Rodriguez). A disp: Nardi, Pavoni, Cotali, Rigione, Vaisanen, Brivio, Bertagnoli, Karamoko,Rovaglia. All. Marcolini.

Reti: 5’pt, 30’pt Marsura (L), 6’pt Pucciarelli (C), 25’pt Marras (L), 9’st, 14’st rig. Meggiorini (C), 44’st Segre (C)

Ammoniti :Boben (L), Dickmann (C), Marras (L), Frey (C), Rodriguez (C), Cesar (C), Esposito (C)

Espulsi :45’+1’st Marsura (L), 45’+2’st Pucciarelli (C)

Recupero :1’pt, 4’st

Arbitro: Illuzzi

Stadio: Alberto Picco, Livorno