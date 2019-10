Pagelle Livorno – Chievo 3-4: doppiette per Marsura e Meggiorini

Successo in rimonta degli ospiti con Segre decisivo e buona gara anche per Vignato, Pucciarelli e Meggiorini. Tra gli amaranto Luci, Marras e Marsura sopra la sufficienza

LIVORNO – Un primo tempo perfetto per i padroni di casa che, nonostante l’errore in uscita di Plizzari, chiude in vantaggio per 3 a 1. Marsura con una doppietta e poi Marras regalano il meritato vantaggio nel primo tempo al Livorno, il Chievo trova il momentaneo pareggio con Pucciarelli che approfitta dell’errore in uscita di Plizzari oltre ai vari rimpalli con la difesa ed insacca. Nel secondo tempo il Livorno non entra in partita, anzi la difesa decide di regalare le occasioni agli ospiti, prima con Di Gennaro che si fa soffiare da Meggiorini il pallone mandandolo in rete, poi con Bogdan, ingenuo e frettoloso l’intervento che ha causato il rigore del 3 a 3 con ancora a segno Meggiorini. Chiude la rimonta nel finale Segre che insacca, approfittando del mancato rinvio di Boben. Ottima la prova anche di Vignato che entra nella ripresa al posto di uno spento Pina Nunes, e cambia il match. Da rivedere Semper che non ha mai dato sicurezza alla difesa clivense.

PAGELLE DI LIVORNO – CHIEVO

Livorno (3-4-3): Plizzari 5; Boben 5, Di Gennaro 5.5, Bogdan 5.5; Del Prato 6, Agazzi 6, Luci 6.5 (30’st Morganella s.v.), Porcino 5.5; Marras 6.5, Raicevic 5 (17’st Braken 5), Marsura 6.5. A disp: Zima, Ricci, Gasbarro, Gonnelli, Rizzo, Rocca, Murilo, Morelli, Stoian, Mazzeo. All. Breda

Chievo (4-3-1-2): Semper 5.5; Dickmann 5.5, Leverbe 6, Cesar 6, Frey 6; Segre 6.5, Pina Henrique 5.5 (1’st Vignato 6.5), Obi s.v. (18’pt Esposito 6); Pucciarelli 6.5; Meggiorini 6.5, Djordjevic 6 (23’st Rodriguez 5.5). A disp: Nardi, Pavoni, Cotali, Rigione, Vaisanen, Brivio, Bertagnoli, Karamoko,Rovaglia. All. Marcolini.

Reti: 5’pt, 30’pt Marsura (L), 6’pt Pucciarelli (C), 25’pt Marras (L), 9’st, 14’st rig. Meggiorini (C), 44’st Segre (C)

Assist: Luci, Djordjevic, Porcino

Ammoniti: Boben (L), Dickmann (C), Marras (L), Frey (C), Rodriguez (C), Cesar (C), Esposito (C)

Espulsi: 45’+1’st Marsura (L), 45’+2’st Pucciarelli (C)

Recupero: 1’pt, 4’st