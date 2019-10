Sampdoria, via Di Francesco. Raggiunto un accordo consensuale

Salta la prima panchina di Serie A: la Sampdoria e Eusebio Di Francesco hanno raggiunto un accordo consensuale per l’interruzione del rapporto professionale



GENOVA – Salta la prima panchina in Serie A: Eusebio Di Francesco non è più l’allenatore della Sampdoria. A comunicarlo è stata la società tramite una nota sul proprio sito ufficiale, nello stesso giorno in cui CalcioInvest si è ritirata dalla trattativa per l’acquisto della stessa.

Al tecnico abruzzese è stata fatale la sconfitta di sabato scorso contro l’Inter. Termina così la sua esperienza in blucerchiato: era arrivato a Genova lo scorso 22 giugno dopo aver rescisso consensualmente il rapporto con la Roma. Sulla panchina della Sampdoria, in campionato, Di Francesco si è seduto sette volte, ottenendo una vittoria contro la Fiorentina e sei sconfitte.

Il comunicato della Sampdoria

“Il Presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver raggiunto un accordo consensuale con Eusebio Di Francesco e il suo staff per l’interruzione del rapporto professionale.

Il presidente e i suoi collaboratori ringraziano Di Francesco e staff per il lavoro svolto e per la disponibilità dimostrata”.