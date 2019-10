Trapani-Juve Stabia 1-2, il tabellino: primo successo per i campani

Il tabellino di Trapani-Juve Stabia 1-2 il risultato finale: reti di Canotto e Forte per il primo successo stagionale degli ospiti.

TRAPANI – Nel match valido per la settima giornata del campionato di Serie B la Juve Stabia espugna il Provinciale battendo il Trapani 2-1. Successo in rimonta per gli ospiti visto che a passare in vantaggio sono i padroni di casa con Taugourdeau ma, nel finale di partita, i campani rimontano con Canotto e Forte. Con questo successo i campani salgono quota 4 raggiungendo i siciliani.

Trapani-Juve Stabia 1-2: il tabellino del match

TRAPANI (4-3-3): Carnesecchi; Pagliarulo, Jakimovski (Cauz 45′), Scognamillo, Del Prete; Taugourdeau, Luperini, Colpani (Candela 61′); Moscati (Scaglia 68′), Pettinari, Nzola. Allenatore: Baldini

JUVE STABIA (4-3-3): Russo; Germoni, Mezavilla, Vitiello, Troest; Calò, Calvano, Mallamo (77′ Rossi); Forte, Bifulco (Elia 52′), Canotto (81′ Melara). Allenatore: Caserta

RETI: 20′ Taugourdeau (T), 79′ Canotto (J), 88′ Forte (J)

AMMONITI: Scognamillo (T), Taugourdeau (T), Mallamo (J), Canotto, Forte (J)

ESPULSI:

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: Provinciale di Trapani