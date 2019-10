Sfida serale molto delicata per i rossoneri quella del 5 ottobre 2019. Possibile impiego di Paquetà dal primo minuto, Leao – Suso i punti fermi

GENOVA – Sabato 5 ottobre alle 21 si gioca Genoa – Milan, anticipo serale della 7° giornata. Per Giampaolo dopo tre scivoloni consecutivi con Inter, Torino e Fiorentina vietato commettere altri passi falsi. Al cospetto ci sarà la squadra di Andreazzoli che non se la sta passando meglio con 5 punti in classifica e con 3 sconfitte nelle ultime 4. La cabalà sembra strizzare l’occhio ai rossoneri visto che l’1-0 è il risultato più frequente tra queste due squadre. Nel marzo 2018 fu André Silva a regalare il successo nei minuti finale.

Sfida nella sfida per Suso, uno degli ex di turno che dovrebbe essere tra i pochi punti fermi di una squadra in crisi di identità. Con lui tra le note più liete dell’ultimo turno Rafael Leao che dovrebbe tuttavia migliorare l’intesa con Piatek. Qualche novità potrebbe quindi venire dal centrocampo dove si dovrebbe rivedere Biglia per Bennacer mentre il rientrante Paquetà potrebbe soffiare il posto a Calhanoglu. Linea a 4 difensiva con Duarte per Musacchio squalificato.

Dall’altra parte poche novità previste per Andreazzoli con Pajac che sarà titolare al posto dell’indisponibile Barreca e possibile testa a testa tra Ghiglione e Ankersen sull’altra fascia. Ma ne sapremo di più intorno alle 20 quando saranno disponibili le formazioni ufficiali del match che sarà arbitrato da Mariani della sezione di Aprilia coadiuvato da Paganessi e Cecconi; quarto ufficiale La Penna, Var Mazzoleni Avar Preti.

SEGUI LA CRONACA DIRETTA

Le formazioni ufficiali di Genoa – Milan

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, C. Zapata, Criscito; Ghiglione, Schöne, Radovanovic, Lerager, Pajac; Kouamé, Pinamonti. A disposizione: Jandrei, Ankersen, Barreca, Goldaniga, Biraschi, El Yamiq, Jagiello, Cassata, Saponara, Pandev, Sanabria, Favilli. Allenatore: Andreazzoli.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, T. Hernández; Kessie, Biglia, Paqueta; Suso, Piatek, R. Leao. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Conti, R. Rodríguez, Gabbia, Bennacer, Bonaventura, Krunic, Calhanoglu, Borini, Castillejo, Rebic. Allenatore: Giampaolo.