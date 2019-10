Si tratta dell’anticipo di giornata. Nel programma del 4 ottobre 2019 anche i principali campionati europei con le gare che danno il via a una nuova giornata. C’è anche la Primavera 1

Venerdì 4 ottobre Serie B in primo piano visto lo slittamento della gara anticipo della Serie A. Fari puntati dunque sulla sfida serale Perugia – Pisa che avrà anche il supporto della nostra webcronaca. Anticipi anche nei principali campionati europei dalla Francia alla Germania, Olanda e Spagna. Si gioca anche il campionato Primavera1 con l’anticipo Sampdoria – Lazio. Prima di vedere nel dettaglio tutti i risultati in tempo reale selezionati per questa giornata sguardo agli incontri già disputati. Partiamo dalla Colombia con il 5-2 del Tolima sul Deportivo Cali e il 2-0 del Santa Fe sulla Bucaramanga. Nella CONCAFAF League invece 1-0 casalingo del San Carlos sull’Alianza FC e finisce senza reti tra Comunicaciones e Olimpia. Nei Campionati Europei Under 19 femminili 7-0 della Francia sulla Romania e 1-0 della Svizzera su Israele.

