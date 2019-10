Ben otto giocatori per la settima giornata del campionato di Serie A 2019 – 2020. Tra i consigliati troviamo Spinazzola, Tonali, Kulusevski, Lazzari, Sensi, Ramsey, Callejon e Castrovilli

BRESCIA – Alla vigilia della 7° giornata del campionato di Serie A 2019 – 2020 e dopo aver visto i Top 11 consigliati, sguardo ai giocatori che potrebbero essere utili in chiave assist. Partiamo da Spinazzola che al momento è ancora all’asciutto come assist e ha disputato 4 gare con la maglia giallorossa. Con Florenzi spostato più avanti avrà spazio per giocare da titolare e magari sfruttare la corsia per qualche sovrapposizione e buon cross dal fondo. Secondo nome legato a un bel gol annullato in occasione dell’ultimo turno di campionato. Tonali con il Sassuolo potrebbe predersi la sua rivincita magari innescando qualche compagno contro una difesa non certo imperforabile da quanto visto in questo avvio di stazione. Chi non sembra volersi mai fermare è Kulusevski vera rivelazione di questo Parma che ha già sfornato ben 3 assist vincenti oltre a vantare un’invidiabile media voto. Chi invece deve smentire un avvio di stagione non proprio esaltante è Lazzari che dovrà ritagliarsi il posto nella Lazio vista anche la concorrenza con Marusic. Gara non facile ma condizioni ottimali per Sensi che proverà a suonare la carica contro la Juve dopo la beffarda sconfitta in Champions League di ieri con il Barcellona. Salgono le quotazioni per Ramsey che dopo essere rimasto fermo per infortunio sembra essersi ritagliato un posto negli 11 titolari anche se la concorrenza resta molto alta. Turno non agevole per Callejon in trasferta contro il Torino ma lui è già partito con il piede sull’acceleratore in questo avvio di campionato con 2 assist, 1 gol e un’ottima media voto. Chiudiamo con un altro giocatore rivelazione in questo inizio di stagione. Parliamo di Castrovilli che in caso con l’Udinese vuole dare continuità di gioco e confermare che il successo contro il Milan è stato anche frutto di un grande gioco di squadra e che i meccanismi di Montella sembrano sempre più rodati.

CONSIGLI ASSISTMAN 7° GIORNATA SERIE A 2019-2020