I giocatori da schierare al fantacalcio per la 7° giornata di Serie A: spazio a Montipò tra i pali, in avanti Belotti in casa con il Crotone insieme ad Ibrahimovic e Simeone

REGGIO EMILIA – Nella serata di venerdì 6 novembre si scende nuovamente in campo per la settima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Dopo il sesto turno che ha riservato qualche sorpresa e risultati sorprendenti, si torna a giocare alle ore 20:45 con l’anticipo Sassuolo – Udinese. Andiamo a vedere i nostri consigli fantacalcio per questa giornata di Fantacalcio iniziando dal portiere con Montipò in grado di garantire buone prestazioni dal punto di vista qualitativo. La difesa giallorossa, dopo sei giornate, ha subito diciassette reti diventando la difesa puù battuta e l’estremo difensore della squadra di Inzaghi vorrà sicuramente mettere in campo le sue qualità per cambiare le cose.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

In difesa primo nome della lista è Godin, che gioca al centro della difesa del Cagliari che sarà impegnato in casa con la Sampdoria sabato alle 15:00. Il giocatore uruguaiano ha una grande confidenza con il goal e si è spesso dimostrato molto pericoloso nelle azioni da palla inattiva. Inoltre, un altro giocatore che ha l’opportunità di far bene nel primo pomeriggio di domenica, è il terzino sinistro del Torino Rodriguez. Il difensore ex Milan, a lungo corteggiato da Cairo nel mercato estivo, è arrivato in granata per riscattare le ultime stagioni poco esaltanti. Terzo ed ultimo nome è Smalling reduce da una prestazione solida nel precedente turno con la Fiorentina. Il difensore romano ha sempre garantito un’ottimo rendimento che lo ha portato, lo scorso anno, a meritarsi un posto tra i migliori difensori dell’intero torneo.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

A centrocampo, invece, partiamo da Locatelli che dovrà contribuire a far sì che il Sassuolo, che ha cominciato questa stagione esibendo una forma invidiabile, nelle prime posizioni della classifica. Il prossimo nome riguarda una conferma di questo campionato: Kessie. Il centrocampista ivoriano ha raggiunto la piena maturità dopo alcuni anni di ambientamento all’ombra della Madonnina.

Gara molto importante ed equilibrata, quantomeno sulla carta, per la Lazio, in casa contro la Juventus nel lunch match di domenica. Milinkovic rappresenta sicuramente un profilo in grado di trovare la giocata decisiva ed incidere sul risultato mettendo in campo le sue grandi qualità fisiche, tecniche e tattiche. Chiudiamo il reparto con Fabian Ruiz impegnato in trasferta contro il Bologna. Il centrocampista della squadra partenopea non ha brillato, così come i compagni, nella netta sconfitta del San Paolo con il Sassuolo e vuole tornare, così come il Napoli, alla vittoria.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Il tridente di questa giornata vede Belotti, primo nome, nella sfida delle 15:00 di domenica contro il Crotone. Il gallo, che ha numeri importanti in stagione, vuole aiutare la squadra di cui è capitano ad uscire dal periodo nero con una sola vittoria in sei giornate. Con lui Ibrahimovic che ha, anche quest’anno, impressionato tutti per le sue qualità psico-fisiche nonostante l’età che hanno spinto il Milan in vetta alla graduatoria. Infine, completiamo la formazione con Simeone, che è stato confermato a Cagliari in questa stagione ed ha conquistato il posto di titolare inamovibile, a scapito di Pavoletti, a suon di goal.

TOP 11 FANTACALCIO SERIE A 2020-2021, 7° GIORNATA