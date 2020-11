Genoa – Torino: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Genoa – Torino del 4 novembre 2020: incontro valido per la terza giornata del campionato di Serie A; calcio d’inizio alle ore 17

GENOVA – Tutto pronto allo Stadio Luigi Ferraris per l’inizio (ore 17) di Genoa – Torino, gara valida per il recupero della terza giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il Grifone viene dal pareggio nel derby con la Sampdoria ed in classifica occupa la quindicesima posizione, insieme a Spezia e Parma, a quota 5 punti. Dall’altra parte troviamo i Granata che vengono dalla clamorosa sconfitta subita nel finale dalla Lazio ed in classifica occupano l’ultimo posto, insieme al Crotone, con un solo punto. Le formazioni ufficiali saranno comunicate attorno alle ore 16.

GENOA (4-3-1-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, C. Zapata, Lu. Pellegrini; Lerager, Behrami, Rovella; Zajc; Pjaca, Scamacca. Allenatore: Maran

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Bonazzoli. Allenatore: Giampaolo