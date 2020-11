Casertana – Foggia: cronaca diretta, risultato in tempo reale

La partita Casertana – Foggia del 4 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per il recupero della seconda giornata del Girone C di Serie C

CASERTA – Nel primo pomeriggio di Mercoledì 4 novembre, alle ore 15:00 avrà luogo la sfida Casertana – Foggia, valevole per il recupero della seconda giornata del Girone C di Serie C. La gara dell’Alberto Pinto di Caserta, metterà di fronte due compagini che ambiscono a risollevare la propria posizione in classifica. Da una parte, i padroni di casa che arrivano dalla pesante sconfitta in campionato subita all’ottava giornata, fra le mura di casa, con il risultato di 2-4 contro la Turris. La formazione campana occupa attualmente il terzultimo posto in classifica con soli tre punti. I padroni di casa nelle ultime cinque gare disputate hanno raccolto due pareggi e tre sconfitte. La squadra ospite, invece, ha giocato il suo ultimo incontro nel campionato di Serie C trovando una vittoria nel match giocato in casa con il Bari terminato con il risultato di 1-0. Nelle ultime sfide sin qui giocate, la squadra pugliese, invece, ha ottenuto una vittoria e quattro sconfitte piazzandosi in tredicesima posizione a quota sei punti.

La presentazione del match

QUI CASERTANA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Dekic tra i pali. Il, pacchetto difensivo a quattro sarà formato da Ciriello, Buscazzo, Carillo e Setola. A centrocampo Bordin in cabina di regia affiancato da Icardi ed Izzillo. Davanti, invece, spazio al trio formato da Fedato, Castaldo e Cavallini.

QUI FOGGIA – Marchionni, a differenza degli avversari, dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo 3-4-1-2 con Fumagalli in porta. Il pacchetto difensivo, con una linea a tre, sarà formato da Gavazzi in mezzo con Germinio e Anelli ai suoi lati. A centrocampo Rocca e Vitale si muoveranno in cabina di regia con Kalombo e Di Jenno sulle due fasce. Davanti, infine, spazio al tandem offensivo composto da Dell’Agnello e Naessens sostenuto da Curcio.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Casertana – Foggia, valevole per il recupero della seconda giornata del Girone C di Serie C 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma Eleven Sports a partire dalle ore 15:00.

Le probabili formazioni di Casertana – Foggia

CASERTANA (4-3-3): Dekic; Ciriello, Buscazzo, Carillo, Setola; Icardi, Bordin, Izzillo; Fedato, Castaldo, Cavallini. Allenatore: Guidi

FOGGIA (3-4-1-2): Fumagalli; Germinio, Gavazzi, Anelli; Kalombo, Rocca, Vitale, Di Jenno; Curcio; Dell’Agnello, Naessens. Allenatore: Marchionni

STADIO: Alberto Pinto di Caserta