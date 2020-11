Catanzaro – Palermo 0-0: cronaca diretta, risultato in tempo reale

La partita Catanzaro – Palermo del 4 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per il recupero della seconda giornata del Girone C di Serie C

CATANZARO – Oggi pomeriggio, mercoledì 4 novembre, alle ore 15:00, si disputerà Catanzaro – Palermo, incontro utile per il recupero della seconda giornata del Girone C di Serie C. La gara del Nicola Ceravolo di Catanzaro, metterà di fronte due compagini che non hanno brillato in questo inizio e puntano a riscattarsi.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO IN DIRETTA: CATANZARO-PALERMO 0-0 1' Parte con l’incontro tra Catanzaro e Palermo!

Nuovo appuntamento con i live di Calciomagazine, in campo Catanzaro e Palermo CATANZARO: Altobelli D., Baldassin L., Branduani P. (P), Contessa S., Di Massimo A., Evacuo F., Fazio P., Garufo D., Martinelli L., Riccardi D., Verna L.. A disposizione: Carlini M., Casoli G., Corapi F., Curiale D., Cusumano S., Di Gennaro R. (P), Di Piazza M., Ianni S. (P), Pinna P., Riggio C., Risolo A., Salines E.



PALERMO: Almici A., Broh J. T., Crivello R., Kanoute M., Marconi I., Odjer M., Palazzi A., Pelagotti A. (P), Rauti N., Saraniti A., Valente N.. A disposizione: Accardi A., Corrado N., Doda M., Faraone G. (P), Lucca L., Peretti M.







Ammonizioni: al 22' pt Contessa S. (Catanzaro), al 25' pt Riccardi D. (Catanzaro).

La presentazione del match

Da una parte, i padroni di casa che arrivano dal pesante k.o. in campionato subito all’ottava giornata, fra le mura di casa, con il risultato di 5-1 contro la Ternana. La formazione calabrese occupa attualmente il nono posto in classifica con otto punti. I padroni di casa nelle ultime cinque gare disputate hanno raccolto due pareggi e due vittorie. La squadra rosanero, invece, ha giocato la sua ultima gara nel campionato di Serie C trovando una sconfitta nel match giocato fuori casa con il Bisceglie terminato con il risultato di 2-1. Nelle ultime sfide sin qui giocate, la squadra siciliana, invece, ha ottenuto una vittoria ed un pareggio piazzandosi in penultima posizione a quota un punto.

QUI CATANZARO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Branduani tra i pali. Il, pacchetto difensivo a tre sarà formato da Martinelli, Curiale e Verna. A centrocampo Pinna in cabina di regia affiancato da Di Massimo ed Altobelli con Fazio e Casoli sulle linee laterali. Davanti, invece, spazio al duo formato da Carlini e Garufo.

QUI PALERMO – Boscaglia, a differenza degli avversari, dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo 4-2-3-1 con Pelagotti in porta. Il pacchetto difensivo, con una linea a quattro, sarà formato da Lancini e Crivello in mezzo con Almici e Corrado ai loro lati. A centrocampo Luperini ed Odjer si muoveranno in cabina di regia. Davanti, infine, spazio al trio composto da Kanoutè, Rauti e Valente a sostegno di Lucca, unico terminale offensivo.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Catanzaro – Palermo, valevole per il recupero della seconda giornata del Girone C di Serie C 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma Eleven Sports a partire dalle ore 15:00.

Le probabili formazioni di Catanzaro – Palermo

CATANZARO (3-5-2): Branduani, Martinelli, Curiale, Verna; Fazio, Di Massimo, Pinna, Altobelli, Casoli; Carlini, Garufo. Allenatore: Calabro.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Lancini, Crivello, Corrado; Luperini, Odjer; Kanoutè, Rauti, Valente; Lucca. Allenatore: Boscaglia.

STADIO: Nicola Ceravolo di Catanzaro