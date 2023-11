I convocati dell’11° giornata di Serie A 2023/2024

In Atalanta-Inter ancora out Arnautovic, in forse Danilo per Fiorentina-Juventus, squalificato Paredes in Roma-Lecce

La giornata undici del campionato di Serie A si apre questa sera con l’anticipo delle ore 20.45 tra Bologna e Lazio. Thiago Motta sempre alle prese con l’infortunato Soumaoro cui si vanno ad aggiungere De Silvesti e El Azzouzi. Sarri invece senza Casale. Il programma di sabato sarà aperto alle ore 15 da Salernitana–Napoli. Due squalificati, uno per parte ovvero Gyomber e Natan mentre ancora out Osimhen. Alle 18 big match tra Atalanta e Inter con le assenze di Palomino, Touré, Cuadrado e Arnautovic, in dubbio Scalvini. Milan–Udinese è la partita delle ore 20.45 dove non troveremo Sportiello, Kalulu, Bennacer, Chukwueze, Pellegrino, Ebosse, Ehizibue, Deulofeu, Brenne, Vivaldo. In forse Kjaer, Pulisic e Kristensen.

Lunch match della domenica è Verona–Monza. Rosa al completo per Baroni mentre Palladino oltre allo squalificato Gomez non avrà Izzo e Caprari. Alle ore 15 Cagliari–Genoa con Bani squalificato mentre indisponibili Aresti, Nandez, Rog, Retegui e Messias. Verso il recupero Di Pardo e Jagiello. Alle ore 18 la Roma ospita il Lecce privo di Paredes squalificato e di Kumbulla, Smalling, Spinazzola, Pellegrini e Abraham; in dubbio Dybala e Renato Sanchez. Dall’altra parte fuori Dermaku e Corfitzen. Altro big match Fiorentina–Juventus delle 20.45. Squalificati Pogba e Fagioli mentre indisponibili Dodò, Kayode, Castrovilli, Alex Sandro, De Sciglio e Weah mentre possibile recupero per Danilo.

I posticipi di lunedì sono due. Alle 18.30 è Frosinone–Empoli dove fermo per un turno dal giudice sportivo è Maleh mentre indisponibili sono Harroui, Gelli, Kalaj, Pezzella e Destro, in forse Baldanzi. Alle 20.45 invece giocano Torino–Sassuolo dove non vederemo Djidji, Schuurs, Soppy, Obiang e Alvarez. In dubbio Pellegri e Matheus Henrique.

CONVOCATI DI SERIE A

I giocatori di Serie A convocati per l’11° giornata

BOLOGNA

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski

Difensori: Beukema, Bonifazi, Calafiori, Corazza, Kristiansen, Lucumì, Lykogiannis, Posch

Centrocampisti: Aebischer, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski

Attaccanti: Karlsson, Ndoye, Orsolini, Saelemaekers, Van Hooijdonk, Zirkzee