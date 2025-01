I convocati della 20° giornata di Serie A 2024/2025

In dubbio Retegui per Udine, Thiago Motta spera di recuperare Vlahovic e Conceiçao per il derby, Inzaghi con il dubbio Calhanoglu

La partita Lazio-Como di venerdì 10 gennaio apre la 20° giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Ben quattro i giocatori fermi per squalifica: Zaccagni, Castellanos, Gila e Goldaniga. Non saranno disponibili Vecino, Pedro e Sergi Roberto con Perrone da valutare. Sabato 11 gennaio si parte alle ore 15 con Empoli-Lecce. Lunga lista degli assenti come Ebuehi, Haas, Solbakken, Sazanov, Pellegri, Gaspar, Gallo, Rafia, Banda mentre sono in forse Zurkowski e Berisha. Stesso orario per Udinese-Atalanta con Lucca squalificato mentre out saranno Okoye, Zarraga, Scamacca e Cuadrado con il dubbio Giannetti per un affaticamento muscolare, Davis per una lesione muscolare al polpaccio destro e Retegui per la lesione muscolare al retto femorale della coscia destra.

Derby Torino-Juventus alle ore 18 dove sarà assente per squalifica Locatelli. Tra i granata out Schuurs, Gineitis e Zapata con Coco, Ricci e Walukiewicz in forse. Tra i bianconeri out Bremer, Cabal, Milik con Rouhi, Vlahovic (noie fisiche) e Conceiçao (fastidio muscolare al flessore in forse. Chiude la giornata alle 20:45 Milan-Cagliari con Emerson Royal squalificato mentre tra gli assenti Chukwueze, Florenzi; da valutare le condizioni di Luvumbo (distorsione alla caviglia sinistra) e Mina (fastidio alla caviglia destra).

Domenica lunch match Genoa-Parma alle 12:30 con gli assenti Malinovksyi, Ekuban, Vitinha, Norton-Cuffy, Ahanor, Circati, Osorio, Bernabé, Charpentier e Kowalski; in dubbio Messias, Estevez e Man. Alle ore 15 trasferta a Venezia per l’Inter con Di Gennaro e Correa indisponibili mentre possibile recupero sia per Calhanoglu (lieve elongazione agli adduttori della coscia destra) che Acerbi (elongazione bicipite femorale coscia destra). Tra i lagunari in dubbio Oristanio (noie muscolari al polpaccio), Doumbia e Crnigoj, assenti Svoboda e Duncan. Alle ore 18 il Bologna affronta la Roma con lo squalificato Pobega e gli assenti El Azzouzi, Aebischer e Cambiaghi. Tra i giallorossi rischia solo Cristante per un fastidio alla caviglia. Alle ore 20:45 troviamo Napoli–Verona. Ancora out Buongiorno, verso il recupero Politano e Kvaratskhelia mentre tra gli scaligeri due squalificati ovvero Serdar e Tchatchoua con Frese, Harroui e Cruz infortunati.

Posticipo del lunedì e Monza–Fiorentina dove sarà assente per squalifica d’Ambrosio, out Gagliardini, Pessina e Bove con Kyriakopoulos che potrebbe recuperare dal problema muscolare alla gamba.

I giocatori di Serie A convocati per la 20° giornata

COMO

Portieri: Audero, Reina, Butez

Difensori: Kempf, Iovine, Dossena, Jack, Moreno, Andrealli, Van der Brempt

Centrocampisti: Kone, Strefezza, Engelhardt, Braunoder, Da Cunha, Mazzitelli, Paz, Verdi

Attaccanti: Gabrielloni, Cutrone, Belotti, Fadera, Diao, Chinetti