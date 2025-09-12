I convocati della 3° giornata di Serie A 2025/2026

Serie A 2025/26, 3ª giornata: elenco completo di tutti gli indisponibili, squalificati squadra per squadra

La terza giornata di Serie A 2025/2026 si apre sabato 13 settembre con tre sfide di grande interesse e si chiude lunedì sera con Como-Genoa. Tra ballottaggi, infortuni e squalifiche, gli allenatori sono chiamati a scelte delicate, mentre il calendario propone incroci già importanti per la zona alta e bassa della classifica.

Sabato 13 settembre

Cagliari-Parma (ore 15:00) Sfida tra due squadra con ambizioni salvezza. Il Cagliari deve fare i conti con le condizioni di Pavoletti e Radunovic (entrambi in dubbio), mentre Luvumbo è out per una lesione agli adduttori. Il Parma arriva senza Ondrejka, Frigan e Hernani, tutti fuori per infortuni seri. Ballottaggi aperti in attacco per entrambe.

Juventus-Inter (ore 18:00) È già tempo di big match: a Torino va in scena una sfida ad alta intensità tra due pretendenti al titolo. La Juventus ancora senza Cambiaso per squalifica e ha diversi giocatori in dubbio, tra cui Miretti e Perin. Inter al completo, con Chivu che può contare su tutta la rosa. Attenzione al duello tra Lautaro e Jonathan David.

Fiorentina-Napoli (ore 20:45) Partita interessante per il gioco propositivo di entrambe. La Fiorentina è priva di Kouamè, mentre Pioli valuta i ballottaggi tra Piccoli e Dzeko. Napoli senza Lukaku e Contini, con Gutierrez, Neres e Rrahmani in dubbio. Conte punta su Hojlund, ma Lucca scalpita.

Domenica 14 settembre

Roma-Torino (ore 12:30) Gasperini cerca continuità dopo un buon avvio. Roma senza Bailey e con Wesley in dubbio. Torino sempre senza Schuurs per un problema al ginocchio. Simeone favorito su Adams in attacco.

Atalanta-Lecce (ore 15:00) Juric deve rinunciare a Kolasinac, Ederson e Bakker, mentre Scamacca è in dubbio. Lecce senza Jean e Marchwinski, con Kaka non al meglio. Sfida tra due moduli speculari e centrocampi giovani.

Pisa-Udinese (ore 15:00) Pisa con Esteves e Vural in dubbio. L’Udinese priva di Okoye (squalificato) e Padelli, con Lovric non al meglio. Runjaic punta su Zaniolo e Davis per scardinare la difesa di Gilardino.

Sassuolo-Lazio (ore 18:00) Sassuolo senza Skjellerup e con Thorstvedt in dubbio. Lazio falcidiata: out Patric, Gigot e Lazzari, mentre Isaksen e Vecino sono in forse. Sarri dovrà reinventare la linea difensiva.

Milan-Bologna (ore 20:45) Allegri potrebbe non avere a disposizione Leao (dubbio) e Jashari (frattura perone). Bologna senza Immobile, Casale, Pobega e Sulemana I., con Holm in dubbio. Sfida tra due filosofie opposte: possesso rossonero contro transizioni rapide rossoblù.

Lunedì 15 settembre

Verona-Cremonese (ore 18:30) Verona senza Suslov (crociato), Valentini e Mosquera. Cremonese con Johnsen e Bonazzoli in dubbio. Nicola cerca punti pesanti in trasferta.

Como-Genoa (ore 20:45) Fabregas deve fare a meno di Dossena e Diao, mentre Van Der Brempt è in dubbio. Genoa senza Otoa. Colombo guida l’attacco ligure, mentre Douvikas è il riferimento offensivo dei lariani.

I giocatori di Serie A convocati per la 3° giornata

CAGLIARI

Portieri: Caprile, Ciocci, Sarno

Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Di Pardo, Pintus, Yerry Mina, Zappa, Ze Pedro, Obert

Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Deiola, Prati, Felici, Rog, Liteta, Folorunsho

Attaccanti: Kilicsoy, Belotti, Cavuoti, Borrelli, Esposito.