Lumezzane-Triestina 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Lumezzane-Triestina di sabato 13 settembre 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C

LUMEZZANE – Sabato 13 settembre 2025, alle ore 15.00, allo Stadio Tullio Saleri, il Lumezzane affronterà la Triestina per il quarto turno del campionato di serie C, girone A. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. Il Lumezzane, dopo la sconfitta di misura esterna 1-0 sul campo dell’Alcione Milano per effetto del gol di Piola al 5′ della prima frazione di gioco, si ritrova a secco di punti in classifica in virtù delle tre sconfitte in altrettante gare.

Invece la Triestina, dopo il pareggio interno 1-1 con l’Ospitaletto, con le reti siglate da Gündüz e Gualandris, si ritrova con -5 punti in graduatoria, al netto di sette punti di penalizzazione, frutto di due pareggi ed una sconfitta. -1 la differenza reti con due gol fatti e tre subiti. L’incontro sarà diretto da Giacomo Rossini di Torino, che sarà coadiuvato da Leonardo Mallimaci e Angelo Mazza, entrambi di Reggio Calabria, il quarto ufficiale sarà Gabriele Restaldo di Ivrea, operatore Fvs Matteo Taverna di Bergamo.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LUMEZZANE-TRIESTINA]

Ammonizioni: al 19' pt Silvestri T. (Triestina).

Le formazioni ufficiali di Lumezzane-Triestina

LUMEZZANE: 1 Motti, 95 Motta, 4 De Marino, 50 Pogliano, 77 Diodato, 6 Malotti, 14 Paghera, 7 Rocca, 11 Ghillani, 9 Ferro, 19 Rolando. A disposizione: 1. Filigheddu, 12 Battagliola, 3 Pagliari, 5 D’Agostino, 9 Donnarumma, 20 Cannavo, 21 Iori, 23 Moscati, 27 Napolitano, 30 Cantamessa, 39 Serpa, 41 Scanzi, 43 Archetti, 76 Simoncelli

Le dichiarazioni

Massimo Paci (allenatore Lumezzane): “Voglio una squadra libera di testa, che giochi per fare la prestazione in una partita per noi molto importante. È importante per la classifica e per l’umore, la Triestina è una squadra forte nonostante le vicissitudini e la penalizzazione, noi dobbiamo riprendere dal secondo tempo contro l’Alcione e dare continuità di prestazione nell’arco dei novanta minuti giocando con quella grinta in più che deve fare la differenza. Sappiamo che è importante fare punti, ma vorrei focalizzarmi di più sulle aspetto prestativo della squadra“.

Geppino Marino (allenatore Lumezzane): “I tre punti sarebbero stati meritatissimi, i ragazzi hanno lottato con il cuore, hanno sudato la maglia, dimostrando quanto tengono a ribaltare questa situazione, alle parole oggi sono seguiti i fatti. Peccato per questa vittoria sfumata nei minuti di recupero, oggi però era un’occasione per ripartire e i ragazzi hanno dimostrato che la squadra vuole ripartire. Due gare così ravvicinate rappresentano un dispendio energetico importante, quindi oggi prima di tutto volevamo essere compatti, cercando poi con le qualità che abbiamo di sbloccare la partita com’è successo e magari anche chiuderla.

La partita è stata preparata bene e i ragazzi l’hanno interpretata benissimo, al rientro negli spogliatoi ho fatto loro i complimenti perché si sono messi tutti a disposizione e questo significa tanto a livello di umiltà, stanno soffrendo molto questa situazione e oggi hanno dimostrato che la vogliono cambiare. A loro prima della gara ho detto che non conta chi parte, conta chi c’è alla fine. Il Trento è un’ottima squadra e queste partite se le porti a casa lo fai soffrendo e interpretandole bene, qualsiasi sia la situazione. Una prestazione come quella di oggi la squadra la deve fare sempre, non è che può venir fatta per il cambio dell’allenatore. Hanno capito che siamo in Lega Pro, e le partite vanno interpretate in questo modo“.

La presentazione del match

QUI LUMEZZANE – Massimo Paci dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Drago a difesa della porta; Deratti, Pogliano, De Marino e Motta a completare il pacchetto difensivo; Moscati, Paghera e Malotti in mediana; il tridente d’attacco dovrebbe essere formato da Rolando, Caccavo e Iori.

QUI TRIESTE – Invece Geppino Marino dovrebbe rispondere con il 3-5-2 con Matosevic tra i pali; Moises, Koijer e Moretti a completare il reparto arretrato; Tonetto, Pedicillo, Gündüz, Jonsson ed Anzolin a metà campo; D’Urso e Vertainen in avanti.

Le probabili formazioni di Lumezzane-Triestina

LUMEZZANE (4-3-3): Drago; Deratti, Pogliano, De Marino, Motta; Moscati, Paghera, Malotti; Rolando, Caccavo, Iori. Allenatore: Massimo Paci.

TRIESTINA (3-5-2): Matosevic; Moises, Koijer, Moretti; Tonetto, Pedicillo, Gündüz, Jonsson, Anzolin; D’Urso, Vertainen. Allenatore: Geppino Marino.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 256), su Sky Go e Now Tv.