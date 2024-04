I convocati della 34° giornata di Serie A 2023/2024

Theo Hernandez, Calabria e Tomori squalificati rossoneri in Juventus-Milan, out anche Jovic. Llorente e Paredes saltano la sfida con il Napoli, in forse Lukaku

Con l’anticipo Frosinone–Salerninata de venerdì 26 aprile si è aperta la 34esima giornata. Squalificato Candreva, indisponibili Oyono, Harroui, Mateus Lusuardi e Kalaj da una parte, Ochoa, Gyomber, Maggiore, Kastanos e Boateng dell’altra. Sabato sono tre gli anticipi a partire da Lecce–Monza alle ore 15. Non saranno della partita Dermaku, Banda, Kaba e Mota; in dubbio Ramadani. Alle ore 18 big match Juventus-Milan con tre squalificati, tutti lato rossonero: Theo Hernandez, Calabria e Tomori. Indisponibili Kalulu, Pobega e Jovic, in forse Miretti. Alle ore 20.45 c’è Lazio–Verona con gli assenti Provedel, Gila e Cruz; in dubbio sia Lazzari e Dawidowicz.

Lunch match di giornata è Inter–Torino. Uno squalificato per parte ovvero Dumfries e Linetty, infortunati Acerbi, Djidji, Schuurs e Gineitis; da valutare le condizioni di Pellegri. Alle ore 15 si gioca Bologna–Udinese. Thiago Motta dovrà rinunciare a Soumaoro, Ferguson e Odgaard mentre Juric a Ebosse, Lovric, Deulofeu, Thauvin e Giannetti. Alle ore 18 l’Atalanta ospita l’Empoli senza Toloi, Holm e con Scalvini e Kolasinac in forse. I toscani con Ismajili in dubbio e senza Ebuehi e Cerri. Altro big match sempre allo stesso orario Napoli-Roma. I giallorossi con gli squalificati Llorente e Paredes, out Smalling, in forse Lukaku. Gollini in forse tra i campani. Chiude il programma della domenica alle 20.45 Fiorentina-Sassuolo. Squalificato Laurienté, indisponibili Berardi e Castillejo, in forse Belotti e Pedersen. Posticipo di lunedì alle ore 20.45 Genoa-Cagliari. Fermo per squalifica Luvumbo, out Matturro, Messias, Malinovskyi, Mancosu e Pavoletti, da valutare le condizioni di Bani.

I giocatori di Serie A convocati per la 34° giornata

FROSINONE

Portieri: Cerofolini, Frattali, Turati.

Difensori: Bonifazi, Lirola, Marchizza, Monterisi, Okoli, Romagnoli, Valeri, Zortea

Centrocampisti: Baez, Barrenechea, Brescianini, Garritano, Gelli, Ibrahimovic, Mazzitelli, Reinier

Attaccanti: Cheddira, Cuni, Ghedjemis, Kaio Jorge, Kvernadze, Seck, Soulè.

LAZIO

Portieri: Montipò, Chiesa, Perilli.

Difensori: Centonze, Magnani, Dawidowicz, Duda, Coppola

Centrocampisti: Belahyane, Lazovic, Mitrovic, Vinagre, Dani Silva, Serdar, Patanè, Suslov, Charlys, Tchatchoua, Folorunsho.

Attaccanti: Tavsan, Henry, Swiderski, Noslin, Cabal, Bonazzoli.

LECCE

Portieri: Borbei, Brancolini, Falcone, Samooja

Difensori: Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Touba, Venuti

Centrocampisti: Berisha, Blin, Gonzalez, Oudin, Rafia

Attaccanti: Almqvist, Krstović, Piccoli, Pierotti, Sansone

MONZA

Portieri: Di Gregorio, Sorrentino, Gori

Difensori: Donati, Izzo, Caldirola, Pedro Pereira, Birindelli, Pablo Marì, D’Ambrosio, Kyriakopoulos

Centrocampisti: Gagliardini, Akpa Akpro, Colpani, Pessina, Bondo

Attaccanti: Colombo, Djuric, Zerbin, V. Carboni, Maldini, Caprari, Ferraris, Vignato

SALERNITANA

Portieri: Costil, Fiorillo, Salvati.

Difensori: Bradaric, Fazio, Manolas, Pasalidis, Pellegrino, Pierozzi, Pirola, Sambia, Zanoli.

Centrocampisti: Basic, Coulibaly, Gomis, Legowski, Martegani, Sfait, Vignato.

Attaccanti: Ikwuemesi, Simy, Tchaouna, Weissman.