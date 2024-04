Elenco delle partite previste per oggi, domenica 28 aprile 2024: i giallorossi sfidano gli azzurri per blindare il pass Champions, big match in Premier League e si scende in campo nei principali campionati europei

Serie A, Serie C, tornei minori del nostro Paese, top cinque campionati europei e Champions League femminile. Sfide di ogni genere e per tutti i gusti in primo piano quest’oggi, domenica 28 aprile. Andiamo, come al solito, ad effettuare il punto della situazione sul calcio italiano, per poi rivolgere un ampio sguardo su quello estero.

Partiamo, dunque, dalla Serie A. In programma ben cinque partite valide per il 34esimo turno, in attesa del posticipo di domani che definirà il quadro. Andando in ordine cronologico, abbiamo alle 12.30 il lunch-match di San Siro tra Inter e Torino. Se da una parte i nerazzurri si apprestano a immergersi nelle celebrazioni scudetto, dopo aver conquistato la seconda stella ed il sesto derby consecutivo, dall’altra c’è da prendere in considerazione la voglia di punti del Toro, in lotta invece per l’ottavo posto, distante tre lunghezze, e per un piazzamento in Europa. I granata hanno ancora molto da chiedere a questo campionato e, messi alle spalle la disfatta di Empoli e gli ultimi due 0-0 ottenuti contro Juventus e Frosinone, sembrano avere tutte le intenzioni di tornare a fare risultato, guastando così la festa ai meneghini. Probabile che il tecnico dei neo campioni d’Italia Simone Inzaghi conceda minuti a chi fin qui ha giocato meno. Darmian rileva lo squalificato Dumfries. Spazio anche Buchanan e Arnautovic, mentre De Vrij prende il posto dell’infortunato Acerbi. L’allenatore dei granata Juric pronto, dalla sua, a rilanciare Sanabria dall’inizio in attacco, mentre c’è da capire chi affiancherà Ricci. Ballottaggio aperto tra Ilic e Masina.

Alle 15 è invece in agenda la sfida Bologna–Udinese. Percorsi di classifica e stati d’animo opposti in quel del Dall’Ara. Per i felsinei, grazie al successo dell’Olimpico contro la Roma (nove le vittorie e una sola sconfitta nelle ultime dodici gare), si sono ormai spalancate le porte della Champions. I rossoblu, ora quarti con 62 punti, hanno messo nel mirino il terzo posto della Juve che ne ha due in più. Di otto passi è invece il gap di sicurezza sull’Atalanta, che però deve recuperare la partita con la Fiorentina. Un vantaggio rassicurante, sebbene ci sia prima però da sbrigare una pratica che non si annuncia affatto semplice. I friulani, terz’ultimi a quota 28, si trovano ancora impantanati nei bassifondi di classifica, con tre allenatori chiamati a evitare la retrocessione in B. Non è partita, a tal proposito, nel migliore dei modi l’avventura dell’ex Pallone d’Oro e campione del mondo, Fabio Cannavaro, al debutto con un k.o da tecnico in Serie A nei 20′ recuperati giovedì contro la Roma. Una disfatta, sommata alla beffa sul campo del Verona, che inguaia in classifica i bianconeri, superati in questo momento anche dal Frosinone. L’allenatore degli emiliani Thiago Motta obbligato a rinunciare a Ferguson, la cui stagione è volta al termine. Fiducia rinnovata a El Azzouzi, mattatore in quel dell’Olimpico. Dall’altro lato l’unico dubbio di formazione per mister Cannavaro riguarda il centrocampo, dove Payero è in pole su Zarraga per agire da mezzala sinistra.

Passiamo, dunque, ai restanti tre match di giornata, iniziando dai due in palinsesto alle ore 18: Atalanta–Empoli e il big match di giornata Napoli–Roma.

Per quanto riguarda il primo incontro, la Dea vuole ritrovare il feeling col Gewiss Stadium in vista di un finale di stagione ancora aperto su tre fronti. Archiviato il passaggio in finale di Coppa Italia ai danni della Fiorentina e in attesa della semifinale di andata di Europa League con il Marsiglia, gli orobici si rituffano in campionato con l’obiettivo di conquistare il pass qualificazione per la prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie. Sotto tiro la quinta posizione della Roma, ma ci sarà bisogno di fare i conti con la voglia di salvezza dei toscani, alla ricerca di un altro colpaccio dopo l’affermazione a sorpresa sul Napoli. Il tecnico dei bergamaschi Gasperini dovrebbe optare per un po’ di turnover, visto l’imminente impegno europeo. Zappacosta, De Ketelaere, Koopmeiners e Scamacca potrebbero partire dalla panchina. Dall’altra parte un solo ballottaggio di formazione per mister Nicola: Zurkowski e Fazzini si giocano una maglia da titolare, con il polacco in leggero vantaggio.

Passiamo alla gara del Maradona. Momenti di forma completamente diversi per le due compagini. Gli azzurri hanno a disposizione un unico risultato, ovvero la vittoria, per continuare a coltivare un briciolo di speranza di accesso ad un piazzamento europeo. Appena un punto racimolato nelle scorse due sfide con Frosinone ed Empoli per i partenopei, all’ultima spiaggia per accorciare sul settimo posto della Lazio. Occasione irripetibile dunque per i capitolini di consolidare contro una squadra in palese difficoltà, a pochi giorni dall’andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, una quinta piazza in classifica valida per la Champions. E la vittoria ottenuto nel recupero degli ultimi minuti del recupero contro l’Udinese ha alimentato ancora più entusiasmo e fiducia nei giallorossi. Miister Calzona pronto a confermare il blocco dello Scudetto, considerati anche i rientri di Mario Rui Rrahmani. Out per infortunio il solo Zielinski. L’allenatore dei giallorossi De Rossi, invece, senza Lukaku ai box. Indisponibili inoltre Llorente e Paredes, fermati dal Giudice Sportivo. Linea di difesa dunque a quattro con Huijsen al fianco di Mancini. Bove mezzala destra e Dybala ed El Shaarawy nel tridente con Azmoun, favorito su Abraham.

Il fitto programma di giornata viene chiuso alle 20.45 dal match del Franchi Fiorentina–Sassuolo. Smaltita la delusione in Coppa Italia rimediata contro l’Atalanta, i Viola hanno ora l’obbligo di lasciarsi alle spalle il nono posto e di tornare scalare la classifica in campionato, con vista su una probabile competizione europea da giocare nella prossima stagione. Il banco di prova è sicuramente di quelli stimolanti, soprattutto se precedente alla semifinale di giovedì prossimo di Conference League con il Club Brugge. I neroverdi sono infatti in piena lotta per non retrocedere e dovranno, per forza di cose, lottare col coltello tra i denti per portare a casa ossigeno e allontanare l’incubo della retrocessione in B, sempre più concreto data la penultima posizione in graduatoria. Il tecnico dei toscani Italiano verso la concessione di un po’ di riposo ai suoi dopo le fatiche di coppa. Bonaventura viaggia verso l’esclusione: in mediana fiducia al tandem Duncan-Arthur. Sulla trequarti spazio a Sottil e scalpita Ikoné. Il mister dei neroverdi Ballardini privo dello squalificato Laurienté. Al suo posto Volpato, con Defrel e Bajrami a supporto di Pinamonti.

Restiamo in Italia, ma scendiamo di categoria. In Serie C sono di scena doversi incontri valevoli per la 38esima e ultima giornata del campionato di terza serie. Dopo i dieci match disputatisi ieri nel Girone C, scende in campo quest’oggi il Girone A, con 10 match in contemporanea alle 16.30. Stesso programma per il Girone B, con altrettante partite in agenda alle ore 20. Per il primo gruppo riflettori puntati su Alessandria-L.R. Vicenza, Arzignano-Atalanta U23, Mantova-Legnago Salus, Novara-Fiorenzuola, Trento-Renate, Virtus Verona-Pro Vercelli, sulla supersfida Padova-Triestina, rispettivamente seconda e quarta della classe, e sui derby lombardi Albinoleffe Lumezzane, Pro Sesto-Pro Patria e Giana Erminio-Pergolettese. Nel secondo raggruppamento la Fermana cerca nella gara con il Pescara l’intera posta in palio per acciuffare in extremis i play out. Imperativo tre punti anche per la Vis Pesaro contro la Juventus Next Gen, pronta a difendere il sesto posto e a insidiare il quinto del Gubbio, impegnato a domicilio con il Rimini. Il Cesena già promosso ospita il Perugia certo del quarto posto in classifica, mentre la Recanatese fa visita ad una Virtus Entella ancora non matematicamente certa della permanenza in categoria. Ancona-Lucchese, Arezzo-Sestri Levante, Olbia-Spal, Pineto-Torres, Vis Pesaro-Juventus U23 e il derby toscano Carrarese-Pontedera a definire il tutto. Si gioca anche in Serie D e nel campionato Primavera 1 con Juventus-Torino in programma alle ore 11, Cagliari-Lecce alle 13 e Frosinone-Empoli alle 15.

Capitolo, ora, principali campionati europei. Partiamo dalla Premier League. Solo tre le gare in agenda e valide per la 35esima della prima divisione inglese, nonostante due di queste siano potenzialmente decisive per le sorti del titolo. Alle 15 troviamo in contemporanea Bournemouth-Brighton e il ‘match clou’ di questo turno: il North London Derby Tottenham-Arsenal. Gli Spurs ambiscono a un piazzamento Champions nell’appassionante duello per la quarta piazza con l’Aston Villa, attualmente lontana sei lunghezze in classifica. I Gunners vogliono, dalla loro, tornare ad essere campioni d’Inghilterra a venti anni esatti dall’ultima volta. Dovranno però spuntarla nel testa a testa finale con il Manchester City (in attesa di una gara da recuperare), ospitato alle 17.30 dal Nottingham Forest.

Trasferiamoci in Spagna e in Liga e spazio alle quattro partite della 33esima giornata. Dalle ore 14 fino alle 21 si disputano, in ordine cronologico, Cadice-Maiorca, Granada-Osasuna, Vilarreal-Rayo Vallecano e soprattutto la stracittadina andalusa Betis-Siviglia. Una gara sentita e delicata soprattutto per i padroni di casa, a pochi passi dal traguardo del sesto posto occupato dalla Real Sociedad.

Giungiamo poi in Bundesliga. Solo tre gli incontri valevoli per la 31esima del massimo campionato tedesco. Alle 15 il Borussia Monchengladbach riceve tra le mura amiche l’Union Berlino invischiato nei bassifondi di classifica e con soli due punti di margine sulla zona rossa. A seguire, rispettivamente alle 17.30 e alle 19.30, Magonza-Colonia e Darmstadt-Heidenheim.

Spostiamoci in Francia. In Ligue 1 si disputano sette gare per il 31esimo turno. Dalle ore 13 alle 15 troviamo innanzitutto Metz-Lilla, Clermont-Reims, Lorient-Tolosa, Strasburgo-Nizza. Dalle 17.05 alle 21, poi, spazio al Brest terzo in classifica, impaziente di rifarsi in casa del Rennes dopo due disfatte consecutive, a Olympique Lione-Monaco e a Olympique Marsiglia-Lens. Sfida quest’ultima tra formazioni che hanno decisamente deluso in questa annata.

In Eredivisie, per concludere la rassegna, riflettori puntati sulla 31esima del massimo campionato olandese. Solo cinque le partite in programma che completano il turno iniziato a metà settimana. Si giocano, tra le 12.15 e le 16.45, Nijmegen-AZ Alkmaar, Zwolle-Heracles, Sparta Rotterdam-FC Volendam, Waalwijk-Utrecht e Vitesse-Sittard.

Breve parentesi, per concludere la rassegna, sul calcio femminile. Notte di fuoco per quanto riguarda la Women’s Champions League. Di scena, infatti, c’è il ritorno della seconda delle due semifinali del torneo. Assenti le formazioni italiane poiché l’unica in gara, la Roma, è stata eliminata dalla competizione direttamente nella fase a gironi. Occhi puntati al Parco dei Principi sul derby transalpino tra Paris Saint Germain e Lione. Il fischio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 16.

SERIE A

12.30

15.00

18.00

20.45

SERIE C

16.30

20.00

Ancona-Lucchese

Arezzo-Sestri Levante

Carrarese-Pontedera

Cesena-Perugia

Entella-Recanatese

Fermana-Pescara

Gubbio-Rimini

Olbia-SPAL

Pineto-Torres

Vis Pesaro-Juventus Next Gen

SERIE D

15.00

16.00

Programma delle partite del 28 aprile 2024

AFRICA CAF CONFEDERATION CUP – PLAY OFF

Dreams – Zamalek 18:00

Berkane – USM Alger 21:00

ALBANIA SUPER LEAGUE

Egnatia – Vllaznia 15:00

Kukesi – Teuta 15:00

Tirana – Partizani 19:00

ALGERIA LIGUE 1

Oran – Belouizdad 20:00

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL – PLAY OFF

Argentinos Jrs – Velez Sarsfield 20:30

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Alashkert – BKMA 12:00

Pyunik – Urartu 14:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Sydney FC – Perth Glory 07:00

Melbourne City – Western United 09:00

AUSTRIA BUNDESLIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Hartberg – A. Klagenfurt 14:30

LASK – SK Rapid 14:30

Salzburg – Sturm Graz 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE – GRUPPO RETROCESSIONE

RWDM – Kortrijk 19:15

BELGIO JUPILER LEAGUE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Genk – Club Brugge 13:30

Cercle Brugge – Anderlecht 16:00

Royale Union SG – Anversa 18:30

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Gomel – FC Minsk 15:00

Slavia Mozyr – Arsenal Dzyarzhynsk 17:00

Soligorsk – Slutsk 19:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – APERTURA – PLAY OFFS

The Strongest – Universitario de Vinto 22:00

BRASILE SERIE A

Bahia – Gremio 02:00

Flamengo – Botafogo RJ 16:00

Corinthians – Fluminense 21:00

Cruzeiro – Vitoria 21:00

Fortaleza – Bragantino 23:30

Juventude – Athletico-PR 23:30

BULGARIA PARVA LIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Hebar – Lok. Sofia 14:15

BULGARIA PARVA LIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Ludogorets – Krumovgrad 16:45

Cherno More – Lok. Plovdiv 19:15

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Cavalry – Pacific FC 23:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Everton – Coquimbo 18:30

Huachipato – U. De Chile 21:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Atl. Nacional – Tolima 02:00

Patriotas – Pasto 22:00

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Sporting San Jose – Liberia 02:00

Cartagines – Zeledon 04:00

CROAZIA HNL

Gorica – Osijek 17:00

Lok. Zagreb – Rijeka 19:30

DANIMARCA 1ST DIVISION – GRUPPO PROMOZIONE

Vendsyssel – Hobro 15:00

DANIMARCA 1ST DIVISION – GRUPPO RETROCESSIONE

Helsingor – Koge 14:00

DANIMARCA SUPERLIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Odense – Hvidovre IF 14:00

Viborg – Randers 14:00

DANIMARCA SUPERLIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Nordsjaelland – Brondby 16:00

FC Copenhagen – Aarhus 18:00

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

LDU Quito – Tecnico U. 01:00

Imbabura – Ind. del Valle 19:30

Macara – Aucas 22:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Al Masry – El Daklyeh 15:00

Arab Contractors – Smouha 18:00

EUROPA CHAMPIONS LEAGUE – FEMMINILE – PLAY OFF

PSG D – Lyon D 16:00

FRANCIA LIGUE 1

Metz – Lilla 13:00

Clermont – Reims 15:00

Lorient – Tolosa 15:00

Strasburgo – Nizza 15:00

Rennes – Brest 17:05

Lione – Monaco 19:00

Marsiglia – Lens 21:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Magdeburg – Osnabruck 13:30

Norimberga – Karlsruher 13:30

Wehen – Furth 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Monchengladbach – Union Berlino 15:30

Magonza – Colonia 17:30

Darmstadt – Heidenheim 19:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

Hiroshima – Kawasaki 07:00

Verdy – Avispa Fukuoka 07:00

G-Osaka – Kashima 08:00

Kashiwa – Sagan Tosu 08:00

Urawa – Nagoya 08:00

GRECIA SUPER LEAGUE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Olympiakos – Lamia 16:00

PAOK – AEK 18:30

Panathinaikos – Aris 19:30

GRECIA SUPER LEAGUE 2 – GRUPPO PROMOZIONE

PAE Chania – Kalamata 13:45

Niki Volos – Levadiakos 15:00

GRECIA SUPER LEAGUE 2 – GRUPPO RETROCESSIONE

PAE Egaleo – Giouchtas 15:00

Panachaiki – Olympiakos B 15:00

Kampaniakos – Karditsa 16:00

Kozani – Iraklis 1908 16:00

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA – PLAY OFFS

Municipal – Malacateco 22:30

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Bournemouth – Brighton 15:00

Tottenham – Arsenal 15:00

Nottingham – Manchester City 17:30

ITALIA PRIMAVERA 1

Cagliari U19 – Lecce U19 13:00

Frosinone U19 – Empoli U19 15:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Ascoli U19 – Bari U19 11:00

ITALIA SERIE A

Inter – Torino 12:30

Bologna – Udinese 15:00

Atalanta – Empoli 18:00

Napoli – Roma 18:00

Fiorentina – Sassuolo 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE A

AlbinoLeffe – Lumezzane 16:30

Alessandria – L.R. Vicenza 16:30

Arzignano – Atalanta U23 16:30

Giana Erminio – Pergolettese 16:30

Mantova – Legnago Salus 16:30

Novara – Fiorenzuola 16:30

Padova – Triestina 16:30

Pro Sesto – Pro Patria 16:30

Trento – Renate 16:30

Virtus Verona – Pro Vercelli 16:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Ancona – Lucchese 20:00

Arezzo – Sestri Levante 20:00

Carrarese – Pontedera 20:00

Cesena – Perugia 20:00

Entella – Recanatese 20:00

Fermana – Pescara 20:00

Gubbio – Rimini 20:00

Olbia – Spal 20:00

Pineto – Torres 20:00

Vis Pesaro – Juventus U23 20:00

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Alba – Derthona FbC 15:00

Albenga – Bra 15:00

Asti – Alcione Milano 15:00

Chieri – PDHA 15:00

Citta di Varese – Vogherese 15:00

Fezzanese – Gozzano 15:00

Ligorna – Chisola 15:00

Sanremese – Pinerolo 15:00

Ticino – Lavagnese 15:00

Vado – Borgosesia 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Brusaporto – Varesina 15:00

Caldiero Terme – Ciserano-Bergamo 15:00

Clivense – Castellanzese 15:00

Club Milano – Tritium 15:00

Crema – Folgore Caratese 15:00

Desenzano – Arconatese 15:00

Legnano – USD Casatese 15:00

Piacenza – Real Calepina 15:00

Ponte San Pietro – Villa Valle 15:00

Pro Palazzolo – Caravaggio 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Bassano – Mestre 15:00

Campodarsego – Adriese 15:00

Castegnato – Treviso 15:00

Chions – Union Clodiense 15:00

Dolomiti Bellunesi – Portogruaro 15:00

Luparense – Este 15:00

Montebelluna – Cjarlins Muzane 15:00

Montecchio Maggiore – Breno 15:00

Mori – Bolzano 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE D

Certaldo – Aglianese Calcio 15:00

Fanfulla – Lentigione 15:00

Forlì – Mezzolara 15:00

Imolese – AC Carpi 15:00

Prato – Victor San Marino 15:00

San Donnino – Ravenna 15:00

Sangiuliano City – Sant’Angelo 15:00

SCD Progresso – Sammaurese 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Figline – Mobilieri Ponsacco 15:00

Follonica Gavorrano – Real Forte Querceta 15:00

Grosseto – Orvietana 15:00

Livorno – Trestina 15:00

Sangiovannese – Poggibonsi 15:00

SC Cenaia – Ghivizzano Borgo 15:00

Seravezza Pozzi – Pianese 15:00

Tau – San Donato 15:00

Vivi Altotevere – Montevarchi 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE F

Avezzano – AJ Fano 15:00

Chieti – Campobasso 15:00

Fossombrone – Sora 15:00

Real Monterotondo – Matese 15:00

S. N. Notaresco – Atletico Ascoli 15:00

Sambenedettese – Roma City 15:00

Termoli – L’Aquila 15:00

United Riccione – Vigor Senigallia 15:00

Vastogirardi – Tivoli Calcio 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Ischia – Ostia Mare 14:30

Anzio Calcio 1924 – Cavese 15:00

Atletico Uri – Flaminia 15:00

Cassino – Budoni 15:00

Cynthialbalonga – Gladiator 15:00

Romana – Sarrabus Ogliastra 15:00

San Marzano – Boreale 15:00

Trastevere Calcio – Nocerina 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE H

A.C Nardò – Palmese 1914 15:00

Barletta – Citta di Fasano 15:00

Bitonto – Altamura 15:00

Gallipoli – Angri 15:00

Gelbison – Gravina 15:00

Manfredonia – Casarano 15:00

Matera – Martina Calcio 15:00

Paganese – Santa Maria Cilento 15:00

Rotonda – Fidelis Andria 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE I

AS Acireale – Locri 1909 15:00

Gioiese – Trapani 15:00

Licata – Castrovillari 15:00

Portici 1906 – Vibonese 15:00

S. Agata – USD Ragusa 15:00

San Luca – Real Casalnuovo 15:00

Siracusa – Akragas 15:00

Reggio Calabria – Sancataldese 16:00

KAZAKISTAN PREMIER LEAGUE

Yelimay Semey – Ordabasy 11:00

Zhetysu – Aktobe 13:30

LETTONIA VIRSLIGA

BFC Daugavpils – FK Liepaja 13:00

Jelgava – Grobina 15:00

LITUANIA A LYGA

Hegelmann – Kauno Zalgiris 12:00

Banga – Siauliai FA 14:00

Suduva – Zalgiris 16:00

Dainava Alytus – FK Panevezys 18:00

MACEDONIA DEL NORD 1. MFL

Brera Strumica – Vardar 16:00

Rabotnicki – Makedonija GP 16:00

Shkendija – KF Gostivar 16:00

Shkupi – Tikves 16:00

Struga – Sileks 16:00

Voska Sport – Bregalnica 16:00

MALTA PREMIER LEAGUE

Balzan – Mosta FC 14:00

Naxxar – Valletta 14:00

Birkirkara – Sirens 16:15

Santa Lucia – Gzira 16:15

MAROCCO BOTOLA PRO

FUS Rabat – Renaissance Zemamra 18:00

Maghreb Fez – Wydad 20:00

Moghreb Tetouan – Youssoufia Berrechid 22:00

Raja Casablanca – Berkane Posticipata

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA – PLAY OFFS

Venados – Atletico La Paz 01:00

Tapatio – Celaya 03:05

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Juarez – Leon 01:06

Tigres – Tijuana 03:00

Toluca – Cruz Azul 03:00

Pachuca – Mazatlan FC 03:10

Atlas – Guadalajara 05:10

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Managua FC – Masachapa 03:00

Jalapa – Diriangen 23:00

OLANDA EERSTE DIVISIE

Eindhoven – Telstar 12:15

Breda – Jong PSV 16:45

OLANDA EREDIVISIE

Nijmegen – Alkmaar 12:15

Zwolle – Heracles 12:15

Sparta Rotterdam – FC Volendam 14:30

Waalwijk – Utrecht 14:30

Vitesse – Sittard 16:45

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Sp. Luqueno – Tacuary 02:00

2 de Mayo – Libertad 23:30

Guarani – Nacional Asuncion 23:30

PERU LIGA 1 – APERTURA

Cusco – Cienciano 00:30

Alianza Atl. – ADT Tarma 21:30

POLONIA EKSTRAKLASA

Radomiak Radom – Zaglebie 12:30

Stal Mielec – Legia 15:00

Lech – Cracovia 17:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Portimonense – Moreirense 16:30

Estoril – Famalicao 19:00

FC Porto – Sporting 21:30

ROMANIA LIGA 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

Otelul – FC Hermannstadt 12:30

Poli Iasi – UTA Arad 17:15

ROMANIA LIGA 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

CFR Cluj – Sepsi Sf. Gheorghe 20:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Akhmat Grozny – Pari NN 13:00

Sp. Mosca – Lok. Mosca 15:15

Din. Mosca – Zenit 18:15

Baltika – CSKA Mosca 20:30

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE – PLAY OFF

La Fiorita – Folgore 15:00

Tre Penne – Juvenes/Dogana 17:30

SCOZIA PREMIERSHIP – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

St. Mirren – Rangers 13:30

Dundee FC – Celtic 16:00

SERBIA SUPER LIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Vojvodina – Stella Rossa 17:30

Napredak – Radnicki 1923 18:00

Partizan – TSC 19:30

SLOVENIA PRVA LIGA

Celje – O. Ljubljana 15:00

Rogaska – Koper 17:30

SPAGNA LALIGA

Cadice – Maiorca 14:00

Granada – Osasuna 16:15

Villarreal – Vallecano 18:30

Betis – Siviglia 21:00

SPAGNA LALIGA2

Gijon – Villarreal B 14:00

Alcorcon – Eldense 16:15

R. Oviedo – Tenerife 16:15

Levante – Cartagena 18:30

Valladolid – Huesca 18:30

Albacete – Eibar 21:00

SUD COREA K LEAGUE 1

Jeonbuk – Daegu 07:00

Pohang – Incheon 07:00

Ulsan HD – Jeju 09:30

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Royal AM – Orlando 15:00

Cape Town City – Golden Arrows 17:30

SVEZIA ALLSVENSKAN

Malmo FF – AIK Stockholm 14:00

Värnamo – Halmstad 14:00

Djurgarden – GAIS 16:30

Hacken – Norrkoping 16:30

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

Marsa – US Tataouine 16:00

Olympique Beja – Soliman 16:00

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Etoile Sahel – Club Africain 16:00

TURCHIA SUPER LIG

Alanyaspor – Istanbulspor 15:00

Pendikspor – Kayserispor 15:00

Rizespor – Ankaragucu 18:00

Trabzonspor – Gaziantep 18:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Zorya – Obolon 12:00

Kolos Kovalivka – Oleksandriya 14:30

Kryvbas – Metalist 1925 17:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Miramar – Danubio 15:00

Progreso – Liverpool M. 20:00

Cerro CA – Nacional 23:00

VENEZUELA LIGA FUTVE – APERTURA – QUADRANGOLARE

Metropolitanos – Inter de Barinas 02:00

Carabobo – Portuguesa 23:00