Siracusa – Akragas : diretta live e risultato in tempo reale

La partita Siracusa – Akragas di domenica 28 aprile 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 37° giornata del campionato serie D girone I

SIRACUSA – Domenica 28 aprile ore 15:00 alla stadio comunale “Nicola De Simone”, va di scena l’incontro Siracusa – Castrovillari. Il Siracusa si è aggiudicato il secondo con due giornate di anticipo, la vittoria in trasferta contro la Vibonese gli ha spianato la strada alla conquista del secondo. Un traguardo raggiunto anche perché si è dovuta arrendere alla forza del Trapani cha ha stravinto il campionato. Gli azzurri dopo la vittoria super convincente contro il Castrovillari per 3 – 1, dopodiché, nella giornata precedente hanno chiuso in bellezza battendo una buona squadra come la Vibonese candidata a vincere il campionato. Con l’obiettivo ormai raggiunto vogliono terminare il campionato eguagliando quota 81 punti.

L’Akragas ha conquistato la salvezza e quindi scende in campo più serena. È consapevole del gioco che ha il Siracusa per questo i biancoazzurri scenderanno in campo più rilassati ma con la stessa grinta di sempre e pronti a giocare per i tre punti in un campo difficilissimo. Dopo la vittoria di tre giornate fa contro l’Igea Virtus per 3 – 0 non hanno ha più portato a casa i tre punti ottenendo un solo un punto in tre gare. La salvezza è stata raggiunta e ora basterebbe la vittoria contro il Siracusa a casa loro per celebrare la salvezza. I precedenti: su 5 gare il Siracusa ne vince 3, la prima nel 2016 e l’ultima nel 2018 in serie C. L’Akragas invece solo 2 vittorie, la prima nel 2016 in coppa Italia di serie C e l’ultima 2017 in serie C. Il direttore di gara: Emanuele Boccuzzo di Reggio Calabria; gli assistenti: Marco Bosco Roma 2 e Paolo Bianchi Roma 1.

La presentazione della partita

QUI SIRACUSA – Finalmente il sole dopo la tempesta: i tre punti arrivati domenica contro la Vibonese sono stati importanti per saldare il secondo a due giornate di anticipo. Un obiettivo raggiunto ora il pensiero va ai play off. Il modulo che scende in campo è il 4-3-3: Lumia in porta; la difesa è affidata a Di Paola a destra, Markic e Benassi i centrali e Ruffino i centrali; il centrocampo con Aliperti, Limonelli e Vacca; il tridente è composto da Lo Faso, Russotto e Maggio.

QUI AKRAGAS – Dopo la salvezza raggiunta vorrebbero vincere domenica per concludere il campionato in bellezza. Il modulo contro il Siracusa è il 4-3-2-1: Sorrentino; la difesa a 4: Puglisi, Rechichi, Fragapane e Caramanno; il centrocampo a 3: Ruffino, Garuffo e Sinatra; i trequartisti: Casadidio, Grillo; l’attaccante: Litteri.

Le probabili formazioni tra Siracusa – Akragas

SIRACUSA (4-3-3): Lumia; Di Paola, Markic, Benassi Ruffino i centrali; il centrocampo con Aliperti, Limonelli e Vacca; Lo Faso, Russotto, Maggio. Allenatore: Cacciola

AKRAGAS (4-3-2-1): Sorrentino; Puglisi, Rechichi, Fragapane, Caramanno; Ruffino, Garuffo, Sinatra; Casadidio, Grillo; Litteri. Allenatore: Coppa

Dove vedere la partita in tv e streaming

La gara non verrà trasmessa in diretta in tv né in diretta su streaming. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale tramite il sito e i canali social ufficiali delle squadre. La partita potete seguirla anche sul nostro sito Calciomagazine.net