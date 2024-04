Reggio Calabria – Sancataldese: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Reggio Calabria-Sancataldese di domenica 28 aprile in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentasettesima giornata del Girone I di Serie D 2023-2024

REGGIO CALABRIA – Domenica 28 aprile allo stadio Oreste Granillo andrà in scena Reggio Calabria-Sancataldese, gara valevole per la trentasettesima giornata del Girone I di Serie D 2023-2024: calcio d’inizio alle ore 16. Da una parte, il Reggio Calabria reduce dalla quarta vittoria consecutiva ottenuta sul campo del Locri (1-4). Dall’altro lato, invece, la Sancataldese che viene dal successo interno con l’Igea Virtus (2-0) dopo il ko di Locri (2-1). Reggio Calabria quarto a quota 61 punti con un margine di -5 dalla Vibonese terza mentre la Sancataldese è già aritmeticamente salva al tredicesimo posto con 37 punti.

Gli amaranto non hanno ancora mai perso in casa nel 2024 conquistando ben otto risultati utili di fila: l’ultimo ko interno a fine dicembre con il Real Casalnuovo (1-2). I verdeamaranto, invece, non vincono in trasferta dal 10 dicembre (0-2 con l’Igea Virtus) e hanno ottenuto un punto in otto gare esterne. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Stefano Striamo della sezione di Salerno coadiuvato dagli assistenti Michele Nappi di Latina e Daniele Tasciotti di Latina.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI REGGIO CALABRIA-SANCATALDESE]

REGGIO CALABRIA:. A disposizione:



SANCATALDESE:. A disposizione:



Reti:



Le probabili formazioni di Reggio Calabria-Sancataldese

REGGIO CALABRIA (4-3-3): Martinez; Martiner, Girasole, Adejo, Cham; Mungo, Barillà, Porcino; Provazza, Rosseti, Perri. Allenatore: Trocini

SANCATALDESE (4-3-3): Dolenti; Samake, Calabrese, Parisi, Brumat; Lo Nigro, Giuffrida, Siino; Durmush, Varela, Mazza. Allenatore: Lu Vito

Dove vedere la gara in tv e streaming

Le gare esterne del Reggio Calabria saranno trasmesse in diretta su ReteReggio (canale 83 in Calabria) e RTV (canale 77 in Calabria) mentre le partite casalinghe saranno disponibili su playlfareggiocalabria al prezzo di 7 euro a gara.