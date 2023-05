I convocati della 35° giornata di Serie A 2022/2023

Lazio nell’anticipo senza Cataldi e Vecino, Atalanta a Salerno con Maehle squalificato mentre e sei indisponibili, out Radonjic e Vieira nella trasferta del Torino a Verona

Venerdì 12 maggio alle 20.45 si apre la 35esima giornata di Serie A con Lazio-Lecce. Sono tre gli indisponibili ovvero Cataldi e Vecino da una parte, Dermaku dall’altra. Sabato Salernitana-Atalanta apre il programma. Squalificati Bronn e Maehle mentre tra gli assenti troviamo Fazio e Valencia tra i granata e ben sei tra i nerazzurri ovvero Palomino, Ruggeri, Hateboer, Boga, Lookman, Vorlicky mentre resta il dubbio sul recupero di Hojlund. Milan a la Spezia con Thiaw squalificato mentre out saranno Florenzi, Bennacer, Krunic, Messias, Leao e Ibrahimovic. Tra i bianconeri Agudelo squalificato mentre infortunati Holm, Bastoni, Sala, Maldini, Beck e Moutinho. L’Inter ospita in serata il Sassuolo con il solo assente Skriniar mentre per Zanetti rosa al completo. Lunch match della domenica sarà Verona-Torino. I gialloblù senza Henry e Hrustic, sperano di recuperare Lasagna mentre i granata senza Zima, Radonjic e Vieira con Aina e Schuurs in forse. Due le partite della ore 15 con Fiorentina-Udinese dove non troveremo Sirigu, Deulofeu, Success, Ebosse ed Ehizibue mentre Sottil e Beto sono in dubbio. Nell’altra partita il Napoli si reca a Monza senza Mario Rui, Lozano e il dubbio Gollini; per i brianzoli da valutare Colpani e Pablo Marì. Alle 18 troviamo Bologna-Roma con Posch squalificato mentre tra gli infortunati Soumaro, Soriano, Sansone, Bagnolini e Kyriakopoulos da una parte Kumbulla, Smalling, Karsdorp e Llorente dall’altra; per El Shaarawy possibile recupero. Fermato dal giudice sportivo Pickel in Juventus-Cremonese dove non troveremo i vari Bonucci, De Sciglio e Tsadjout mentre in forse Bremes e Dessers. Posticipo di lunedì tra Sampdoria ed Empoli con gli assenti Audero, Conti, Leris, Pussetto, De Winter e i dubbio Rincon.

CONVOCATI DI SERIE A

I giocatori di Serie A convocati per la 35° giornata

ATALANTA

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Toloi, Okoli, Djimsiti, Demiral, Scalvini, Bernasconi, Zappacosta, Soppy.

Centrocampisti: Koopmeiners, Ederson, De Roon, Mendicino, Pasalic.

Attaccanti: Muriel, Hojlund, De Nipoti, Zapata.

LAZIO

Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel

Difensori: Casale, Fares, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Radu, Romagnoli

Centrocampisti: Basic, Bertini, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic

Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Gonzalez, Immobile, Pedro, Zaccagni

LECCE

Portieri: 1. Bleve, 21. Brancolini, 30. Falcone

Difensori: 6. Baschirotto, 84. Cassandro, 18. Ceccaroni, 25. Gallo, 17. Gendrey, 97. Pezzella, 5. Pongracic, 4. Romagnoli, 13. Tuia, 93. Umtiti

Centrocampisti: 7. Askildsen, 29. Blin, 16. Gonzalez, 14. Helgason, 42. Hjulmand, 32. Maleh

Attaccanti: 22. Banda, 77. Ceesay, 9. Colombo, 11. Di Francesco, 27. Strefezza, 28. Oudin, 31. Voelkerling