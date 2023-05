I convocati della 37° giornata di Serie A 2022/2023

Nel big match Juventus-Milan assenti De Sciglio, Fagioli, Pogba, Bennacer e Ibrahimovic, dubbi sul recupero di Vlahovic

GENOVA – Con Sampdoria-Sassuolo si apre la 37esima giornata di Serie A venerdì 26 maggio alle ore 20.45. Uno squalificato per parte ovvero Gunter e Ruan mentre tra gli indisponibili troviamo Audero, Conti, Pussetto, Alverez e Laurienté. Il programma di sabato si aprirà alle ore 15 con Salernitana-Udinese dove sono stati fermi dal giudice sportivo Daniliuc e Gyomber da una parte e Udogie dall’altra. Tra gli assenti anche Fazio, Dia, Deulofeu, Success, Ebosse, Ehzibue; in forse Valencia e Ebosele. Alle ore 18 Spezia e Torino in campo con i bianconeri senza Caldara, Holm, Sala, Beck e Moutinho mentre Juric spera di recuperare Radonjic e Miranchuk. Stesso orario per Fiorentina-Roma con Sirigu, Kumbulla, Karsdorp e Spinazzola assenti mentre in forse il recupero di Dybala. Alle 20.45 Inter-Atalanta con Gagliardini che deve scontare il turno di squalifica mentre indisponibili Skriniar, Mkhitaryan, Palomino, Ruggeri, Hateboer, Zapata, Soppy e Vorlicky. Gasperini spera di recuperare per lo meno Boga e Zappacosta.

Domenica lunch match Verona-Empoli dove saranno squalificati tra i toscani Parisi e Bandinelli che si vanno ad aggiungere alle assenze di De Winter e Marin con Walukiewicz e Satriano sulla via del recupero. Dall’altra parte assenti Dawidowicz, Doig, Lazovic, Henry, Lasagna e Duda; dubbi sul recupero di Magnani. Alle ore 15 trasferta a Bologna per il Napoli che si presenterà senza Elmas squalificato e Lozano infortunato. Tra i rossoblù squalificato Orsolini e out Soumamoro, Soriano con Bagnolini; in forse Kyriakopoulos. Stesso orario per Monza-Lecce dove sarà squalificato Caldirola, out Dermaku, dubbi su Hjulmand. Alle 18 turno casalingo della Lazio contro la già retrocessa Cremonese. Assente ancora Cataldi con Chiriches, Dessers mentre in forse Marcos Antonio e Benassi. Big match delle 20.45 sarà Juventus-Milan dove non ci saranno De Sciglio, Fagioli, Pogba, Bennacer e Ibrahimovic; Allegri spera di recuperare Vlahovic.

CONVOCATI DI SERIE A

I giocatori di Serie A convocati per la 37° giornata

[IN AGGIORNAMENTO]