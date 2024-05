I convocati della 38° giornata di Serie A 2023/2024

Montero senza Cambiaso squalificato, tra i viola unico assente Sottil, tre dubbi nel Napoli in casa contro il Lecce, rosa al completo per Inzaghi a Verona

Il programma della 38esima e ultima giornata di Serie A si apre giovedì 23 maggio alle ore 20.45 con Cagliari-Fiorentina. Tra i sardi squalificato mentre indisponibili sono Jankto e Makoumbou. Tra i viola unico assente Sottil. Venerdì si gioca alle 20.45 Genoa-Bologna dove saranno assenti sia Ferguson che Zirkzee. Sabato si parte alle ore 18 con Juventus-Monza. Montero senza Cambiaso fermo per squalifica mentre in dubbio De Sciglio. Tra i brianzoli indisponibili Andrea Carboni, Ciurria e Maldini. Alle 20.45 il Milan si congederà affrontando in casa la Salernitana. Pioli, che ritroverà tra i pali Maignan, dovrà rinunciare a Kjaer, Loftus-Cheek e Chukwuezee. Dall’altra parte con Basic squalificato saranno assenti anche Ochao, Goms e Boateng con Gyomber e Bradaric in forse.

Domenica, giornata conclusiva senza lunch match ma tutto condensato nelle fasce 18 e 20.45. Partiamo da Atalanta-Torino dove sarà squalificato Hateboer mentre out saranno De Roon, Schuurs e Vlasic, da valutare le condizioni di Kolasinac e Gineitis. Altra sfida nelle stessa fascia oraria è Napoli-Lecce. Tre dubbi in casa campana con Mario Rui, Zielinski e Osimhen e in quella salentina non ci saranno Dermaku, Banda, Kaba e Sansone.

Nell’altra fascia troviamo Empoli-Roma con la presenza di tre squalificati: Grassi, Paredes e Lukaku. Gli infortunati sono Ebuehi e Cerri mentre in dubbio Spinazzola. La Lazio ospita il Sassuolo con Casale squalificato e Sepe indisponibile mentre dall’altra parte squalificato Matheus Henrique cui si vanno ad aggiungere gli infortunati Berardi e Castillejo. Da valutare le condizioni di Erlic, Racic, Tressoldi e Viti. In Frosinone-Udinese non troveremo Turati, Oyono, Kalaj, Silvestri, Lovric, Deulofeu e Success con Mazzitelli e Thauvin in dubbio. L’Inter chiude la sua stagione a Verona. I gialloblù senza Duda ed Herny mentre da valutare le condizioni di Cruz.

I giocatori di Serie A convocati per la 38° giornata

CAGLIARI

Portieri: Radunovic, Aresti, Scuffet

Difensori: Hatzidiakos, Wieteska, Mina, Augello, Zappa, Obert, Azzi, Di Pardo

Centrocampisti: Mancosu, Nandez, Viola, Deiola, Prati, Sulemana, Gaetano

Attaccanti: Lapadula, Oristanio, Pavoletti, Petagna, Kingstone, Shomurodov, Luvumbo

FIORENTINA

Portieri: Christensen, Martinelli, Terracciano

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Faraoni, Kayode, Martinez Quarta, Milenkovic, Parisi, Ranieri

Centrocampisti: Barak, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Infantino, Maxime Lopez, Mandragora, Arthur

Attaccanti: Belotti, Beltran, Gonzalez, Ikone, Kouame, Nzola