Europa League 2018/2019 – Il Copenaghen fa fuori l’Atalanta

La compagine danese si qualifica alla fase a gironi dell’Europa League 2018/2019 battendo l’Atalanta ai calci di rigore.

COPENAGHEN – Nel match valido per il ritorno dei play-off di Europa League il Copenaghen batte l‘Atalanta e si qualifica alle fase a gironi. Grandi rimpianti per la compagine orobica che, dopo aver sprecato l’inverosimile tra andata e ritorno, si è dovuta arrendere ai calci di rigore a causa degli errori di Gomez e Cornelius. Saranno due, dunque, le squadre italiane a partecipare all’edizione 2018/2019 dell’Europa League: Milan e Lazio. Domani alle ore 13 il sorteggio della fase a gironi.

La cronaca della partita



QUI COPENAGHEN – La formazione padrona di casa dovrebbe scendere in campo col 4-4-2 con Joronen in porta, pacchetto arretrato composto da Ankersen e Boilesen sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Vavro e Bjelland. A centrocampo Thomsen e Kvist in cabina di regia con Skov e Fischer sulle fasce mentre in attacco spazio alla coppia offensiva composta da N’Doye e Sotiriu.

QUI ATALANTA – Gasperini dovrebbe cambiare pochissimo rispetto alla formazione scesa in campo giovedì scorso. 3-4-1-2 per i bergamaschi con Gollini in porta, pacchetto arretrato composto da Toloi, Mancini e Masiello. A centrocampo De Roon e Freuler in cabina di regia con Hateboer e Gosens sulle fasce mentre in attacco spazio a Pasalic a supporto del tandem offensivo composto da Gomez e Zapata.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match tra Copenaghen e Atalanta sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Football e Sky Sport Uno: match in streaming su Sky Go attraverso tablet, smartphone e pc.

Le probabili formazioni del match

COPENAGHEN (4-4-2): Joronen; Ankersen, Vavro, Bjelland, Boilesen; Skov, Kvist, Thomsen, Fischer; N’Doye, Sotiriu.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata.

STADIO: Parken Stadium