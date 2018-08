Il PSG e il Digione comandano la classifica con nove punti davanti al Lione. Nelle retrovie sono ancora ferme a zero Angers e Guingamp

MONACO – In questo weekend è in programma la quarta giornata della Ligue 1. Si inizia già di venerdì sera alle 20.45 con Lione – Nizza: al momento i padroni di casa sono dietro al trenino di testa avendo collezionato 6 punti, mentre il Nizza vive un momento di crisi vista l’ultima sconfitta subita in casa per 4-0 contro il Digione. Al momento le aquile hanno un solo punto in classifica. La giornata di sabato avrà come prima gara Nimes – PSG, a sorpresa le due squadre distano solamente 3 punti con i parigini che sono ancora imbattuti con 9 gol fatti e 2 subiti.

Alle ore 20 sono in programma ben cinque gare. L’Angers, impegnato contro il Lilla che si trova a quota 7 punti, deve ancora cambiare lo zero nella casella punti con un impegno non proprio semplicissimo. Un’altra squadra senza punti è il Guingamp che riceverà la visita del Tolosa, quest’ultimi al momento hanno due vittorie e una sconfitta. Il Saint Etienne, ancora imbattuto con 5 punti, se la vedrà con l’Amiens, che al momento è riuscito a vincere solo una volta. Il neo-promosso Reims giocherà in casa contro il Montpellier: al momento le squadre sono divise da 2 punti con i biancorossi in avanti. Digione-Caen sarà una sfida molto interessante: i padroni di casa non voglio interrompere il loro percorso netto di 3 vittorie e l’occasione è ghiotta visto che gli ospiti al momento ancora devono vincere la prima partita. Il Caen, infatti, ha due pareggi e una sconfitta all’attivo.

La serata domenicale verrà inaugurata da Rennes-Bourdeux. In chiusura di giornata il big match Monaco-Marsiglia concluderà il turno. Le due squadre sono appaiate a 4 punti in classifica: L’OM arriva da un pareggio, mentre i monegaschi nell’ultimo turno sono stati sconfitti 2-1 dal Bordeaux.

Ligue 1 2018/2019 – Il programma della quarta giornata

VENERDI 31 AGOSTO ORE 20.45

Lione – Nizza

SABATO 1 SETTEMBRE

ORE 17

Nimes – Paris Saint-Germain

ORE 20

Racing Strasburgo – Nantes

Angers – Lilla

DIgione – Caen

Reims – Montpellier

Guingamp – Tolosa

DOMENICA 2 SETTEMBRE

ORE 15

Saint Etienne – Amiens

ORE 17

Rennes – Bordeaux

ORE 21

Monaco – Olympique Marsiglia