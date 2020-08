Diretta Copenhagen – Basaksehir: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Copenhagen – Basaksehir del 5 Agosto 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valido per il ritorno degli ottavi dell’Europa League 2019/2020

COPENHAGEN – Nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 Agosto, alle ore 18:55, si terrà la gara Copenhagen – Basaksehir, valevole per il ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2019/2020. Da una parte c’è la squadra danese, nel torneo nazionale di riferimento, viene dalla vittoria interna di misura contro il Nordsjaelland per 2-1. I padroni di casa hanno chiuso la Superliga danese al secondo posto in classifica raggiungendo quota 68 punti. Dall’altra parte troviamo i turchi che hanno perso la sfida fuori casa giocata con il Kasimpasa per 3-2 ed hanno trionfato in Super Lig laureandosi campioni. Ricordiamo che, la gara di andata tenutasi in turchia, si era chiusa con il risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa del Basaksehir.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

FC COPENAGHEN:. A disposizione:. Allenatore: Ståle Solbakken.



İSTANBUL BAşAKşEHIR F.K.:. A disposizione:. Allenatore: Okan Buruk.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio Telia Parken di Copenhagen alle ore 18:55 di mercoledì 5 Agosto, per il turno degli ottavi di finale di Europa League. Due moduli a specchio, quelli proposti, che mostrano una discreta propensione offensiva e daranno vita ad un incontro piacevole. Nelle ultime uscite la squadra di casa ha mostrato una discreta condizione. Sono sette i punti raccolti dal Copenhagen nelle ultime cinque uscite stagionali. La compagine turca, al contrario, ha ottenuto nove punti nello stesso numero di partite e vive un periodo piuttosto buono.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese o cambiamenti dell’ultimo momento, il Copenhagen dovrebbe proporre il trio formato da Daramy, Santos e Falk Jensen sul fronte offensivo. Stage troverà spazio al centro del campo. Il Basaksehir del tecnico Buruk, a differenza degli avversari, potrebbe schierare il trio composto da Visca, Ba e Crivelli in attacco. Infine, Tekdemir dovrebbe partire al centro della linea mediana.

Le probabili formazioni di Copenhagen – Basaksehir

COPENHAGEN (4-3-3): Johnsson; Varela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson; Biel, Stage, Zeca; Daramy, Santos, Falk Jensen. Allenatore: Solbakken

BASAKSEHIR (4-3-3): Gunok; Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy; Aleksic, Tekdemir, Kahveci; Visca, Ba, Crivelli. Allenatore: Buruk

Dove vederla in streaming

L’incontro Copenhagen – Basaksehir, valido per il ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma satellitare Sky solo per i clienti abbonati. Sarà inoltre possibile vedere la sfida attraverso il servizio Sky Go disponibile su smartphone, tablet, pc e notebook. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18:55, per un incontro avvincente.