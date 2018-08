Coppa Italia, terzo turno live: risultati in diretta

Diretta del terzo turno di Coppa Italia 2018/2019: si parte sabato con Benevento-Udinese, domenica la gran parte delle sfide

TORINO – Nel weekend torna la Coppa Italia con le sfide valide per il terzo turno. Si parte sabato alle ore 20 con Udinese-Benevento con i campani che, nel turno precedente, hanno fatto fuori senza troppi problemi l’Imolese. Alle 21.15 sarà la volta del Genoa che giocherà, tra le mura amiche, contro il Lecce che ha fatto fuori la Feralpi Salò ai supplementari. Tutte le altre sfide si giocheranno domenica a cominciare da quella delle 18 che metterà di fronte Chievo e Pescara con gli abruzzesi che hanno estromesso il Pordenone ai rigori. Alle 18.30 c’è Spezia-SPAL mentre alle 20 match molto interessante al Massimino con Catania-Verona: i siciliani hanno vinto in casa del Foggia mentre i veneti hanno battuto senza problemi la Juve Stabia.

Alle 20.30 tantissime sfide in programma a cominciare dal “Derby delle Isole” che metterà di fronte Cagliari e Palermo con i siciliani che hanno passato il turno battendo il Vicenza soltanto ai calci di rigore. Impegni casalinghi per Parma, Empoli, Sampdoria, Frosinone e Sassuolo che incontreranno, rispettivamente, Pisa, Cittadella, Viterbese, Sudtirol e Ternana. In contemporanea anche Brescia-Novara, Entella-Salernitana e Livorno-Crotone. Alle 20.45 sarà la volta del Torino che affronterà il Cosenza con i calabresi che hanno vinto in casa del Trapani. A chiudere il programma del terzo turno di Coppa Italia c’è il Bologna che alle 21 giocherà tra le mura amiche contro il Padova.

Coppa Italia, terzo turno in diretta: risultati in tempo reale



Sabato 11 agosto ore 20

Udinese – Benevento

Sabato 11 agosto ore 21.15

Genoa – Lecce

Domenica 12 agosto ore 18

Chievo – Pescara

Domenica 12 agosto ore 18.30

Spezia – SPAL

Domenica 12 agosto ore 20

Catania – Verona

Domenica 12 agosto ore 20.30

Parma – Pisa

Sassuolo – Ternana

Empoli – Cittadella

Livorno – Crotone

Entella – Salernitana

Brescia – Novara

Sampdoria – Viterbese

Frosinone – Sudtirol

Domenica 12 agosto ore 20.45

Torino – Cosenza

Domenica 12 agosto ore 21

Bologna – Padova