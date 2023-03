Coppa Italia Turismo 2023, Kevin Giacon torna al volante della MM Motorsport

Già Campioni 2020, Giacon e MM Motorsport vogliono confermare l’alloro conquistato da Rocca nella passata stagione

LALLIO (BG) – Kevin Giacon torna con un impegno full time nella Coppa Italia Turismo al volante della Honda Civic TCR di MM Motorsport. Già Campione 2020 proprio con il team diretto da Emanuele Alborghetti, il giovane ma decisamente esperto pilota veneto punta a bissare la corona della serie turismo promossa da PNK Motorsport, confermando la scia di successi della squadra bergamasca che ha portato al titolo il deb Paolo Rocca nella passata stagione.

“Sono davvero contento di poter tornare in pista con un impegno full season. Nelle ultime due stagioni ho fatto solo qualche gara, ma sentivo il bisogno di tornare e poter lottare per il titolo. e-COstruzioni ha reso possibile tutto ciò e sono infinitamente grato, adesso voglio ripagare la loro fiducia già dalla prima gara di Vallelunga” ha commentato Kevin Giacon, che dopo il titolo 2020 è tornato one shot lo scorso anno nella tappa di Varano cogliendo la vittoria in Gara 2 a bordo della Honda TCR della squadra bergamasca. “Con MM Motorsport abbiamo vinto insieme il titolo 2020 e lo scorso anno si sono confermati con Rocca, so di cosa sono capaci e questo mi rende tranquillo e fiducioso per la stagione. Non sarà facile, ma abbiamo tutto per tornare a vincere insieme” ha concluso il pilota veneto, che a dispetto della giovane età può già vantare una vasta esperienza che l’ha portato a vincere nel TCR Italy e salire a bordo di diverse vetture GT e turismo.

“Siamo davvero contenti di avere di nuovo Kevin con noi. E’ un pilota veloce che sono sicuro saprà tenere alta la tradizione vincente della nostra squadra.” ha commentato Emanuele Alborghetti, Team Manager di MM Motorsport che, dopo la tripletta del 2020, nel 2021 ha visto il debutto vincente di Tamburini mentre lo scorso anno Rocca, da debuttante, si è laureato Campione con due gare di anticipo. “Mantenersi a certi livelli è sempre complicato e mai scontato, ma quest’anno possiamo contare sul supporto di un pool di aziende credono nel nostro progetto come e-COstruzioni, Edilgema, Chimica Panzeri e CMB che ci permetteno di guardare con serenità al futuro, forti anche del supporto tecnico di JAS Motorsport e dell’aiuto di NOPE Engineering”.

Il primo appuntamento della Coppa Italia Turismo scatterà questo fine settimana dall’autodromo romano di Vallelunga. Le due gare, trasmesse in live streaming sui canali YouTube e Facebook di PNK Motorsport, scatteranno alle 9:40 e alle 16:35 di domenica.