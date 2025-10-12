La Correggese batte 2-0 il Pro Palazzolo grazie a Siligardi. Difesa solida, prestazione convincente e tre punti fondamentali per mister Domizzi

CORREGGIO – Torna a splendere il sorriso in casa Correggese. Dopo settimane di attesa, la squadra di mister Domizzi ritrova il successo superando con pieno merito il Pro Palazzolo per 2-0. Una vittoria limpida e convincente, costruita grazie a un primo tempo di altissimo livello e a una prova collettiva che ha messo in mostra qualità, equilibrio e compattezza.

L’approccio dei biancorossi è subito quello giusto: ritmo alto, pressing efficace e tanta voglia di ritrovare la vittoria. Al 16’ del primo tempo arriva il meritato vantaggio: una punizione dal limite dell’area regala a Luca Siligardi la chance di sbloccare il risultato. Il capitano non sbaglia, e con una traiettoria precisa supera la barriera, insaccando l’1-0 e facendo esplodere di gioia il pubblico del “Borelli”.

La Correggese continua a spingere, mantenendo il controllo del gioco e creando diverse situazioni pericolose. Al 26’ arriva il raddoppio: splendida combinazione tra Errichiello e Galli, palla che arriva ancora a Siligardi che, con freddezza e classe, controlla e lascia partire un sinistro marcato Kipsta che non lascia scampo al portiere ospite. È 2-0, e la squadra di Domizzi mostra il meglio del proprio repertorio. Nel secondo tempo i biancorossi continuano a tenere alta l’attenzione e cercano con insistenza il terzo gol, che però non arriva. Ma la prestazione resta di grande spessore, soprattutto sotto l’aspetto difensivo: il reparto arretrato, guidato da un Panizzi Erik autorevole e concentrato, concede pochissimo e gestisce con sicurezza ogni tentativo di reazione del Pro Palazzolo.

La presenza e l’esperienza di Panizzi si fanno sentire in ogni chiusura, così come l’ottimo lavoro di copertura dei compagni di reparto. Davanti a loro, Mantini vive un pomeriggio di grande tranquillità, sempre pronto quando chiamato in causa ma di fatto mai costretto a interventi decisivi — segno evidente della solidità collettiva della squadra. Nel finale la Correggese controlla il risultato con maturità, mostrando compattezza e spirito di gruppo. I ragazzi di Domizzi non si disuniscono, continuano a pressare alto e gestiscono con intelligenza ogni fase del gioco fino al triplice fischio.

IL COMMENTO DELL’ALLENATORE

“La vittoria ci mancava, e ci mancava soprattutto farla in casa. La prestazione è stata buona, e sarebbe potuta diventare ottima se fossimo riusciti a trovare il terzo gol, perché le occasioni le abbiamo create. Vincere 2-0 contro un’ottima squadra come il Pro Palazzolo non è mai scontato. Come nelle ultime partite non abbiamo subito gol, e questo sta diventando un’abitudine che ci piace. Spero davvero di continuare così, perché la compattezza difensiva è la base di tutto. Spero che il prima possibile possano rientrare i giocatori che hanno avuto qualche piccolo infortunio, perché andando avanti in Coppa voglio dare minuti a tutti e Iniziamo a essere un po’ corti, ma voglio continuare a competere su entrambi i fronti: fa bene giocare e fa bene vincere. La squadra sta crescendo, e questa vittoria ci dà fiducia, convinzione e identità. Con questo spirito, possiamo toglierci delle belle soddisfazioni”.

TABELLINO

CORREGGESE – PRO PALAZZOLO 2-0

CORREGGESE: Mantini, Giorgini, Truzzi, Galli, Ferraresi, Panizzi, Errichiello, Squarzoni (18’ST Puglisi), Arrondini (32’st Cappelluzzo), Siligardi (24’st Calì), Pampaloni (32’st Zarrillo). A disposizione: Narduzzo, Piccolo, Ognibene, Berni, Carini. Allenatore: Domizzi

PRO PALAZZOLO: Piombino, Mafezzoni (1’st De Respinis), Alari, Allievi, Mattioli, Ghidini (18’st Palazzi), Pinardi (42’st Cristini), Cantaboni, Ragazzoni, Capone, Minessi (21’st Rizza). A disposizione: Mondello, Ragnoli, Coly, Uberi, Capoferri. Allenatore: Didu Note:

RETI: 16’pt e 34’st Siligardi ©

AMMONITI: Mantini, Giorgini, Piccolo, Squarzoni ©, Mafezzoni, Alari, Didu (allenatore) (P).

RECUPERO: 1/5 ANGOLI 0/2 TERNA: Montevergine Salvatore della sezione di Ragusa (Conicella – Reitano)