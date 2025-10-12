Diretta di Sambenedettese-Ravenna di Domenica 12 ottobre 2025: ospiti cinici sfruttano al meglio la chance capitata, i marchigiani reclamano per due episodi nel finale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prosegue la corsa del Ravenna. Successo per 1-0 a San Benedetto grazie a una rete al 22′ del primo tempo di Luciani. Tre punti pesanti al termine di un match molto combattuto, a tratti spigoloso e nervoso. I padroni di casa in due occasioni hanno richiamato l’FVS senza ottenere nulla e nel finale protestano per un presunto intervento di Tenkorang su Eusepi nei pressi dell’ingresso in area da rigore e per una rete annullata a Sbaffo.

Cronaca della partita

1° TEMPO

Squadre in campo, al via la sfida tra Sambenedettese e Ravenna. In questo avvio padroni di casa con il baricentro alto a cercare di imporre il gioco. Al 10′ primo squillo di Candelloni con il mancino quasi dal limite dell’area, volo di Anacoura a deviare sul fondo. Al quarto d’ora lungo lancio con intervento di Orsini in anticipo ma tutto fermo per posizione iniziale di offside. Due minuti più tardi cross morbido di Spini per Luciani che da due passi non arriva di testa. Su palla persa da Bongelli si innesca il contropiede orchestrato da Spini, ingresso in area e diagonale di poco largo alle soglie del ventesimo minuto. Al 22′ vantaggio del Ravenna con un gol di Luciani pescato in area da Corsinelli con un lob delizioso, conclusione ravvicinata che non lascia scampo a Orsini.

Al 27′ richiamata l’attenzione dell’arbitro da parte della Sambenedettese per un check FVS. L’episodio vede protagonisti Donati e Candellori in occasione di uno scontro di gioco. Gioco fermo per alcuni minuti, le immagini probabilmente non aiutano. L’arbitro estrae un giallo a Donati, punito un suo pestone su Candellori. Rosso a Palladino per proteste. Dopo questo episodio la gara si è un pò incattivita e il gioco stenta a decollare quando ci avviciniamo alle soglie dell’intervallo. Velleitario tentativo dal limite dell’area per Konate, un passaggio a Anacoura. Al 42′ proteste di Candellori per una presunta trattenuta in area di Tenkorang. Dopo 3 minuti di recupero si chiude il primo tempo con la Samb a chiduere con tre angoli consecutivi e con Spini che nel secondo tentativo anticipa tutti rischiando l’autorete. 1-0 per il Ravenna all’intervallo.

2° TEMPO

Pozzo per Corsinelli la novità in questo inizio di secondo tempo. Nel primo il Ravenna ha confermato il suo cinismo che al momento lo proietta in vetta alla classifica del girone B assieme all’Arezzo. Destro di Candellori dal limite con il destro a giro di poco alto per il primo squillo della ripresa al terzo di gioco. All’11’ conclusione forte ma centrale di Candellori dal limite dell’area, blocca senza problemi Anaoucura. Nell’occasione pregevole l’assist di tacco di Eusepi. Al 21′ uscita difettosa di Anacoura sugli sviluppi di angolo ma nessun ne approfitta. Su cross di Da Pozzo, volée ravvicinata di Zagre ma trova il corpo di Pezzola e sfera sopra la traversa al 24′.

Bella combinazione al 31′ tra Sbaffo e Konate, dai e vai con l’attaccante che calcia in area sul primo palo di poco sul fondo. Al 40′ la Samb si gioca il suo secondo slot FVS per vedere un episodio dove Eusepi si libera in prossimità dell’ingresso in area prova a liberarsi di Tenkorang e finisce a terra. Da valutare sia se c’è stato il fallo sia se è avvenuto o meno dentro l’area. Contatto ritenuto non falloso e si continua a giocare. Cross dal fondo insidioso di Solini ma in area non arriva nessuno al 45′. Nel secondo dei sei minuti di recupero assegnati, palla in area di Candellori per Sbaffo ma il portiere lo anticipa. Al 49′ pareggio della Sambenedettese: palla dentro dalla destra, uscita a vuoto di Anacoura che ha subito una carica, ne approfitta Sbaffo che da due passi calcia nella porta sguarnita. L’esultanta viene smorzata dalla chiamata dell’arbitro ma c’è una revisione automatica e gioco fermo. L’esito conferma la decisione dell’arbitro e si resta sull’1-0 per il Ravenna. Si chiude la partita con il successo del Ravenna per 1-0, al triplice fischio alcuni momenti di tensione tra alcuni giocatori delle due squadre ma tutto sotto controllo.

Tabellino

SAMBENEDETTESE: Orsini T., Zoboletti A., Zini A., Pezzola L., Tosi F. (dal 39′ st Iaiunese C.), Toure M. (dal 27′ st Sbaffo A.), Bongelli R. (dal 16′ st Alfieri V.), Candellori K., Konate A., Eusepi U., Toure N. (dal 16′ st Battista N.). A disposizione: Alfieri V., Battista N., Chelli M., Chiatante F., Cultraro G., Grillo M., Iaiunese C., Lulli L., Marranzino P., Martins K., Napolitano L., Paolini S., Sbaffo A., Scafetta F., Vesprini R.

RAVENNA: Anacoura J., Donati G., Bianconi A., Solini M., Corsinelli F. (dal 1′ st Da Pozzo L.), Tenkorang J., Lonardi L. (dal 44′ st Ilari C.), Rossetti M., Rrapaj P. (dal 35′ st Falbo L.), Spini C. (dal 22′ st Zagre A.), Luciani P. (dal 22′ st Motti M.). A disposizione: Borra D., Calandrini G., Da Pozzo L., Esposito A., Falbo L., Ilari C., Mandorlini M., Menegazzo L., Motti M., Okaka S., Scaringi M., Sermenghi L., Stagni T., Zagre A., Zakaria K.

Reti: al 22′ pt Luciani P. (Ravenna) .

Ammonizioni: al 36′ pt Eusepi U. (Sambenedettese), al 38′ st Alfieri V. (Sambenedettese) al 31′ pt Lonardi L. (Ravenna), al 36′ pt Bianconi A. (Ravenna), al 38′ st Zagre A. (Ravenna) , al 45’+7 Motti M. (Ravenna).

Le formazioni ufficiali di Sambenedettese-Ravenna

SAMBENEDETTESE: Orsini, Zoboletti, Zini, Pezzola, Tosi, Toure M., Bongelli, Candellori, Konate, Toure N., Eusepi ©

RAVENNA: 1 Anacoura, 2 Donati, 44 Bianconi, 5 Solini, 27 Corsinelli, 16 Tenkorang, 7 Lonardi, 8 Rossetti, 17 Rrapaj ©, 19 Spini, 18 Luciani. A disposizione: Borra, Stagni, Falbo, Mandorlini, Osaka, Motta, Calandrini, Da Pozzo, Zagre, Ilari, Esposito, Scaringi, Menegazzo

Presentazione del match

Domenica 12 ottobre alle 20:30 il “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto ospiterà il posticipo della nona giornata di Serie C, girone B, tra Sambenedettese e Ravenna. Una gara che promette intensità e spettacolo, con due squadre in ottima condizione pronte a contendersi punti pesanti in un contesto di grande partecipazione: si attendono circa 9.000 spettatori sugli spalti. La formazione marchigiana, guidata da Ottavio Palladini, arriva all’appuntamento con tre vittorie consecutive e una crescente solidità offensiva. I rossoblù occupano attualmente la quarta posizione in classifica con 14 punti, frutto di quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte. In casa, il bilancio è equilibrato: due successi e due battute d’arresto, con sei gol segnati e cinque subiti.

Sul fronte giallorosso, il gruppo allenato da Marco Marchionni si presenta con sette vittorie in otto gare e il miglior attacco del torneo (18 reti realizzate). La squadra è seconda in classifica e ha mostrato solidità anche in trasferta, con tre successi e una sconfitta. Nell’ultimo turno, il Ravenna ha superato la Juventus U23 con un convincente 4-2.

A dirigere la gara sarà Giovanni Castellano di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Boato di Padova e Simone Della Mea di Udine. Quarto Ufficiale Francesco D’Eusanio di Faenza. Operatore FVS Paolo Di Carlo di Pescara.

COME ARRIVA LA SAMBENEDETTESE – Palladini dovrebbe confermare il 4-3-3, con Orsini tra i pali e una linea difensiva composta da Zoboletti, Pezzola, Zini e Tosi. In mezzo al campo spazio alla regia di Moussa Tourè, affiancato da Bongelli e Candellori. In attacco, il tridente sarà formato da Konate, Eusepi e Marranzino, con il centravanti ex Pisa pronto a guidare la manovra offensiva.

COME ARRIVA IL RAVENNA – Marchionni dovrebbe rispondere con il 3-4-1-2, affidando i guanti ad Anacoura e la difesa al terzetto Donati, Esposito e Solini. Sulle corsie laterali agiranno Da Pozzo e Rossetti, mentre in mediana ci saranno Tenkorang e Lonardi. Sulla trequarti, Rrapaj sarà il raccordo tra centrocampo e attacco, dove Spini e Luciani comporranno la coppia offensiva.

Probabili formazioni di Sambenedettese-Ravenna

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Orsini; Zoboletti, Pezzola, Zini, Tosi; Moussa Tourè, Bongelli, Candellori; Konate, Eusepi, Marranzino. Allenatore: Palladini.

RAVENNA (3-4-1-2): Anacoura; Donati, Esposito, Solini; Da Pozzo, Tenkorang, Lonardi, Rossetti; Rrapaj; Spini, Luciani. Allenatore: Marchionni.

