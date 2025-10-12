Budoni-Nocerina: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Budoni-Nocerina di Domenica 12 ottobre 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

BUDONI – Domenica 12 ottobre 2025, alle ore 14.30, allo Stadio Comunale Pasquale Pinna, andrà in scena Budoni-Nocerina, match valido per la settima giornata del Gruppo G del campionato di Serie D.

Il Budoni si presenta alla sfida contro la Nocerina in un momento di campionato complesso, con risultati altalenanti e qualche difficoltà nel trovare continuità di rendimento. La formazione sarda ha mostrato buona organizzazione tattica ma fatica a incidere in zona offensiva, con una media di meno di un gol a partita. In casa, il Budoni alterna buone prestazioni a cali di concentrazione, pagando spesso dazio nei minuti finali. La squadra punta a sfruttare il fattore campo e la spinta del pubblico per tornare a fare punti e migliorare una classifica ancora deficitaria.

La Nocerina, invece, arriva in Sardegna in un periodo positivo, forte di una serie di risultati utili che hanno consolidato fiducia e compattezza del gruppo. La formazione rossonera ha trovato un buon equilibrio tra difesa e attacco, con una media di oltre un gol segnato a partita e una retroguardia solida che concede poco. Il tecnico Cavallaro ha dato identità e ritmo al suo gruppo, che fa della pressione alta e delle rapide transizioni offensive le proprie armi migliori.

Le statistiche e le quote vedono la Nocerina favorita: la vittoria esterna è stimata intorno al 50-55% di probabilità, il pareggio al 25-30%, mentre il successo del Budoni si attesta attorno al 15-20%. Il pronostico suggerisce una partita combattuta ma con gli ospiti leggermente avanti per esperienza e qualità complessiva. Possibile un match tattico e intenso, con la Nocerina chiamata a confermare il proprio buon momento e il Budoni deciso a riscattarsi davanti ai propri tifosi.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Andrea Prencipe della sezione di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Simone Forina di Roma 1 e Federica Ciufoli di Albano Laziale. La terna laziale sarà chiamata a gestire l’incontro con equilibrio e concentrazione, garantendo uniformità di giudizio e rispetto del regolamento. Sarà fondamentale mantenere lucidità e autorevolezza nei momenti chiave del match, assicurando una direzione di gara corretta e trasparente. L’obiettivo sarà favorire uno svolgimento regolare della partita, nel pieno rispetto dei valori di sportività e fair play.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL BUDONI – Cerbone dovrebbe confermare il 4-3-3, con Tirelli tra i pali e una linea difensiva composta da Farris, García, Barbato e Ferrari. In mezzo al campo spazio a Schirru, Furijan e Nunez, incaricati di dare equilibrio, copertura e qualità nella costruzione del gioco. In attacco agirà il tridente formato da Yanovskyy, Tokic e Ljubanovic, con il compito di sfruttare velocità e inserimenti per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. Il Budoni punterà su compattezza e intensità, cercando di sfruttare il fattore campo per ottenere punti importanti in chiave salvezza.

COME ARRIVA LA NOCERINA – Fabiano dovrebbe rispondere con il collaudato 4-3-3, affidando a Wodzicki la difesa della porta e schierando in retroguardia Morrone, Troest, Vacca e Giannone. In mediana agiranno Diop, Bezzon e Morales, un trio di quantità e qualità in grado di gestire il ritmo del gioco. In avanti spazio al tridente composto da De Crescenzo, Lupi e Opoola, capace di combinare tecnica, potenza e imprevedibilità. La Nocerina cercherà di confermare il suo buon momento di forma, puntando su organizzazione tattica e concretezza offensiva per proseguire la corsa nelle zone alte della classifica.

Le probabili formazioni

BUDONI (4-3-3): Tirelli; Farris, García, Barbato, Ferrari; Schirru, Furijan, Nunez; Yanovskyy, Tokic, Ljubanovic. Allenatore: Raffaele Cerbone.

NOCERINA (4-3-3): Wodzicki; Morrone, Troest, Vacca, Giannone; Diop, Bezzon, Morales; De Crescenzo, Lupi, Opoola. Allenatore: Fabiano.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Non sarà possibile seguire l’incontro tra Budoni e Nocerina in televisione, ma potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.