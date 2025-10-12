Siracusa-Sorrento 0-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Siracusa-Sorrento di Domenica 12 Ottobre 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C, Girone C
SIRACUSA – Domenica 12 ottobre, alle ore 14:30 allo Stadio “Nicola de Simone” di Siracusa, andrà in scena Siracusa-Sorrento, match valido per la nona giornata del campionato di Serie C 2025/2026 Girone C. Siracusa che deve fare per forza punti per risollevarsi dall’ultima posizione in classifica.
Settimana intensa per il Siracusa, che ha provato a rialzare la testa dopo l’ennesima sconfitta al “Massimino” e a ritrovare fiducia in vista della sfida di domenica contro il Sorrento. Gli aretusei hanno lavorato con impegno e concentrazione, consapevoli che da qui in avanti il calendario proporrà avversari più alla portata e che la classifica, ancora corta, offre margini per rimettersi in corsa. Durante gli allenamenti, i tifosi hanno potuto assistere alle sedute, manifestando vicinanza ma anche chiedendo maggiore grinta e determinazione alla squadra. Mister Marco Turati, alla vigilia del match, ha spronato i suoi a reagire con carattere: “Dobbiamo trasformare la sofferenza di questa settimana in una prestazione importante e tornare a vincere”, ha dichiarato. Il tecnico dovrà però fare a meno dei lituani Gudelevicius e Sapola, impegnati con le rispettive nazionali, e dell’infortunato Iob, sostituito da Zanini. In attacco, prima da titolare per Molina, supportato da Parigini e Guadagni. Con una sola vittoria in otto gare e sette sconfitte all’attivo, l’ambiente resta teso: sui social monta la contestazione verso il presidente Alessandro Ricci, accusato di aver vanificato i sacrifici della scorsa stagione.
Il Sorrento arriva alla delicata trasferta di Siracusa con il morale alto, forte di quattro risultati utili consecutivi – una vittoria e tre pareggi, tra cui quello prezioso sul campo del Catania – che hanno riportato fiducia e compattezza nel gruppo guidato da Mirko Conte. I rossoneri, oggi a quota 7 punti, si presentano però in piena emergenza: saranno infatti ben sei gli assenti per la sfida al “Nicola De Simone”. Out per infortunio Di Somma e Fusco, mentre Shaw è impegnato con la nazionale maltese, Paglino sconta una squalifica e resta in dubbio Bolsius. Nonostante le difficoltà, Conte ha lavorato con attenzione all’Immobile Academy per studiare le migliori soluzioni tattiche e mantenere la solidità che ha caratterizzato le ultime uscite. L’obiettivo è dare continuità al buon momento e tornare dalla Sicilia con un risultato positivo, confermando la crescita di una squadra che, pur tra le difficoltà, sta dimostrando carattere e spirito di gruppo.
SORRENTO: Harrasser S., Solcia D., Carillo L., Colombini L., Tonni M., Cangianiello S., Franco D., Cuccurullo M., Riccardi P., D'Ursi E., Santini C.. A disposizione: Crecco L., D'Aniello A., Del Sorbo L., Matera A., Plescia V., Potenza A., Ricercato R., Russo D., Sabbatani A., Vilardi M.
Ammonizioni: al 7' pt Pacciardi F. (Siracusa) al 8' st Colombini L. (Sorrento).
L’arbitro
A dirigere la gara sarà Andrea Palmieri di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Federico Mezzalira di Varese e Bruno Galigani di Sondrio; quarto ufficiale Dario Madonia di Palermo; operatore FVS Riccardo Leotta di Acireale.
La presentazione del match
COME ARRIVA IL SIRACUSA – Il Siracusa di Marco Turati si dispone con un propositivo 4-2-3-1, pensato per garantire equilibrio e qualità tra le linee. Tra i pali ci sarà Farroni, protetto da una linea difensiva formata da Puzone e Zanini sugli esterni, con Pacciardi e Bonacchi centrali a guidare la retroguardia. In mediana, la coppia composta da Candiano e Limonelli avrà il compito di dare copertura e avviare la manovra. Alle loro spalle, sulla trequarti, agiranno Parigini, Contini e Valente, pronti a ispirare e creare superiorità numerica in zona offensiva. Davanti, spazio a Molina, riferimento d’attacco incaricato di finalizzare il lavoro della squadra. Una formazione equilibrata e capace di alternare palleggio e verticalità.
COME ARRIVA IL SORRENTO – Il Sorrento di Mirko Conte sceglie il 3-5-2, modulo che unisce solidità difensiva e ampiezza in fase offensiva. In porta spazio ad Harasser, protetto dal terzetto arretrato composto da Solcia, Carillo e Colombini, garanzia di esperienza e fisicità. A centrocampo, le corsie saranno presidiate da Piras e Crecco, chiamati a spingere e a fornire supporto in entrambe le fasi, mentre nel cuore della mediana Cucurullo, Matera e Cangianiello dovranno gestire il ritmo e garantire equilibrio. In attacco agiscono Sabbatani e D’Ursi, coppia offensiva che combina movimento e capacità realizzativa per dare peso e imprevedibilità al reparto avanzato.
Le probabili formazioni
SIRACUSA (4-2-3-1): Farroni; Puzone, Pacciardi, Bonacchi, Zanini; Candiano, Limonelli; Parigini, Contini, Valente; Molina. Allenatore: Turati
SORRENTO (3-5-2): Harasser; Solcia, Carillo, Colombini; Piras, Cucurullo, Matera, Cangianiello, Crecco; Sabbatani, D’Ursi. Allenatore: Conte
Dove vedere la partita in TV e streaming
La partita Siracusa-Sorrento, valida per la giornata 9 del campionato Serie C – Girone C, si potrà seguire sul canale 254 di Sky Sport. L’incontro sarà inoltre disponibile in streaming sulle piattaforme Now e Sky Go.