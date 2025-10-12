Cosenza-Atalanta U23: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Cosenza-Atalanta U23 di Domenica 12 Ottobre 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C Girone C

COSENZA – Domenica 12 ottobre, alle ore 14:30 allo Stadio “Marulla” di Cosenza, andrà in scena Cosenza-Atalante U23, match valido per la nona giornata del campionato di Serie C 2025/2026 Girone C. Una partita contornata di assenze per le nazionali, fronte Atalanta, e le polemiche dei tifosi del Cosenza.

Il Cosenza torna al “San Vito-Marulla” con entusiasmo e ambizioni sempre più alte dopo due vittorie consecutive in trasferta. La squadra di Antonio Buscè, imbattuta da sei giornate, punta al settimo risultato utile consecutivo e a una possibile quarta vittoria di fila che potrebbe proiettarla tra le principali candidate alla promozione diretta in Serie B. Il momento è positivo, ma l’atmosfera attorno al club resta tesa: in vista della sfida di domenica 12 ottobre contro l’Atalanta Under 23, la Curva Nord Catena ha diffuso un comunicato per confermare la propria protesta nei confronti dell’attuale presidenza. I tifosi, che continuano a disertare lo stadio in segno di dissenso, chiedono la cessione della società e ribadiscono la loro contrarietà all’introduzione delle squadre B nel calcio professionistico, considerate una minaccia ai principi di meritocrazia e alla storia dei club tradizionali.

Situazione d’emergenza in casa Atalanta U23 per Salvatore Bocchetti, costretto a fare i conti con una lunga lista di assenze tra infortuni e convocazioni internazionali. L’allenatore campano dovrà reinventare l’assetto della squadra in vista della difficile trasferta di Cosenza, dove i rossoblù di Antonio Buscè arrivano lanciatissimi dopo due vittorie consecutive contro Siracusa e Cerignola. Tra i nerazzurri mancheranno ben quattro giocatori impegnati con le rispettive nazionali: Lorenzo Riccio e Javison Idele, protagonisti al Mondiale Under 20 con l’Italia, oltre a Relja Obrić e Christos Papadopoulos, convocati rispettivamente da Slovenia e Grecia Under 21 per le qualificazioni europee. Un quadro che complica ulteriormente i piani di Bocchetti, chiamato a trovare nuove soluzioni per mantenere competitiva la sua formazione in un momento cruciale della stagione.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI COSENZA-ATALANTA U23]

COSENZA:. A disposizione:



ATALANTA U23:. A disposizione:



Reti:



L’arbitro

A dirigere la gara sarà Enrico Cappai di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Luca Chianese di Napoli e Diego Spatrisano di Cesena; quarto ufficiale Giuseppe Rispoli di Locri; operatore FVS Giovanni Celestino di Reggio Calabria.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL COSENZA – Il Cosenza di Buscè opta per un equilibrato 4-3-2-1, modulo che punta su solidità in mezzo al campo e inserimenti offensivi dalle seconde linee. In porta c’è Vettorel, mentre la difesa è composta da Cimino e Ferrara sugli esterni, con Dametto e Caporale centrali. In mediana agiscono Kouan, Langella e Garritano, trio dinamico capace di alternare interdizione e costruzione. Alle spalle dell’unica punta Mazzocchi, si muovono Ricciardi e Florenzi, pronti a creare gioco e inserirsi tra le linee. Una squadra compatta e propositiva, costruita per mantenere equilibrio e colpire in velocità

COME ARRIVA L’ATALANTA – L’Atalanta U23 di Bocchetti scende in campo con un moderno 3-4-2-1, volto a valorizzare il palleggio e la spinta sugli esterni. In porta spazio a Vismara, protetto dal terzetto difensivo composto da Guerini, Comi e Navarro. A centrocampo le corsie saranno presidiate da Bergonzi e Simonetto, con Manzoni e Levak in mezzo a garantire ritmo e qualità nella costruzione del gioco. Alle spalle dell’unica punta Camara agiscono Cortinovis e Vavassori, incaricati di muoversi tra le linee e creare superiorità numerica in zona offensiva. Una formazione giovane ma organizzata, fedele al DNA propositivo nerazzurro.

Le probabili formazioni

FOGGIA (3-4-3): Borbei; Buttaro, Minelli, Olivieri; Valietti, Pazienza, Oliva, Panico; Winkelmann, Sylla, Ilicic. Allenatore: Rossi.

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara; Guerini, Comi, Navarro; Bergonzi, Manzoni, Levak, Simonetto; Cortinovis, Vavassori; Camara. Allenatore: Bocchetti

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Cosenza-Atalanta U23, valida per la giornata 9 del campionato Serie C – Girone C, si potrà seguire sul canale 202 e 251 di Sky Sport. L’incontro sarà inoltre disponibile in streaming sulle piattaforme Now e Sky Go.