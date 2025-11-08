Cosenza-Casarano 4-1: poker rossoblù al Marulla

Diretta di Cosenza-Casarano di Sabato 8 novembre 2025: autogol di D’Alena, gol di Ricciardi, Cannavò e Achour. Calabresi terzi in classifica

COSENZA – Il Cosenza conquista una vittoria netta e convincente contro il Casarano nella 13ª giornata del Girone C di Serie C. Al “San Vito-Marulla”, i rossoblù si impongono 4-1 grazie a una prestazione brillante, con quattro marcatori diversi e un gioco arrembante che conferma la crescita del gruppo guidato da Antonio Buscè.

La gara si sblocca nel recupero del primo tempo con un’autorete di D’Alena, che devia nella propria porta un cross di Florenzi. In precedenza, Ricciardi aveva colpito un palo e Bacchin aveva salvato i suoi con almeno tre parate decisive.

Nella ripresa, Ricciardi trova il raddoppio con un sinistro all’angolino basso, firmando il suo sesto gol stagionale. Il Casarano accorcia con una splendida conclusione di Chiricò, ma nel finale il Cosenza dilaga: Cannavò segna su assist di Langella, mentre Achour chiude i conti al 92’ con un’azione personale

Tabellino

COSENZA: Vettorel T., Cimino B. (dal 45’+1 st D’Orazio T.), Caporale A., Dametto P., Ferrara A., Kouan C., Langella C., Garritano L. (dal 22′ st Contiliano N.), Ricciardi M. (dal 22′ st Dalle Mura C.), Florenzi A. (dal 30′ st Cannavo K.), Mazzocchi S. (dal 23′ st Achour S.). A disposizione: Achour S., Barone A., Begheldo G., Cannavo K., Contiero L., Contiliano N., D’Orazio T., Dalle Mura C., Mazzulla A., Pompei T., Rocco A.

CASARANO: Bacchin F., Celiento D. (dal 32′ pt Barone A.), Lulic K., Gega E. (dal 15′ st Cajazzo I.), Gyamfi B., Logoluso G., D’Alena A. (dal 15′ st Guastamacchia A.), Pinto G., Chirico C., Ferrara V. (dal 30′ st Zanaboni E.), Malcore G. (dal 15′ st Perez L.). A disposizione: Barone A., Cajazzo I., Cerbone S., Chiorra N., Di Dio F., Guastamacchia A., Maiello R., Malagnino D., Milicevic M., Palumbo F., Perez L., Pucci D., Zanaboni E.

Reti: al 45’+1 pt D’Alena A. (Cosenza) autogol, al 5′ st Ricciardi M. (Cosenza) , al 42′ st Cannavo K. (Cosenza) , al 45’+2 st Achour S. (Cosenza) al 18′ st Chirico C. (Casarano) .

Ammonizioni: al 34′ st Pinto G. (Casarano).

I convocati del Cosenza

Portieri: Pompei, Vettorel

Difensori: Barone, Caporale, Cimino, Dalle Mura, Dametto, D’Orazio, Ferrara, Ricciardi, Rocco.

Centrocampisti: Begheldo, Cannavò, Contiero, Contiliano, Florenzi, Garritano, Kouan, Langella, Mazzulla,

Attaccanti: Achour, Mazzocchi

I convocati del Casarano

Filippo Bacchin, Alessio Barone, Ismael Cajazzo, Daniele Celiento, Salvatore Cerbone, Niccolò Chiorra, Cosimo Chiricò, Antonio D’Alena, Flavio Di Dio, Vincenzo Ferrara, Ertijon Gega, Antonio Guastamacchia, Bryght Gyamfi, Gaetano Logoluso, Karlo Lulic, Raffaele Maiello, Diego Malagnino, Giancarlo Malcore, Milos Milicevic, Francesco Palumbo, Leonardo Perez, Giovanni Pinto, Denny Pucci, Emanuele Zanaboni.

Le parole di Antonio Buscè

“Il Casarano ha dimostrato di essere una squadra viva con giocatori importanti. Hanno attraversato un momento di appannamento, ma restano un avversario pericoloso. Noi dobbiamo guardare a noi stessi, a quello che abbiamo fatto e a ciò che dobbiamo migliorare. Stiamo facendo un ottimo cammino, le prestazioni sono sempre di livello. Purtroppo a volte l’episodio ti condanna, ma dobbiamo continuare con fiducia. Quando uno sbaglia non deve abbattersi, ma usare l’errore per crescere. Stiamo facendo sognare una città, ma non dobbiamo accontentarci. Abbiamo giocatori che possono inventare in ogni momento: serve solo più cattiveria e concentrazione nei momenti chiave. Il Cosenza può e deve continuare a crescere”.

Le parole di Vito Di Bari

“Abbiamo analizzato questo periodo e gli episodi delle ultime partite. Ho un gruppo serio e sono assolutamente dalla loro parte. In questo momento siamo tutti dispiaciuti per gli ultimi risultai che sono arrivati, ma dobbiamo credere nel lavoro che facciamo ogni giorno. Il calcio non è una scienza esatta e noi abbiamo una chiara identità di gioco. Dobbiamo essere più sereni. Incontreremo una squadra forte come il Cosenza, che ha confermato vari elementi di spessore della passata stagione vissuta in Serie B. Conosco l’ambiente ed è una squadra attrezzata e organizzata. Sono più continui di noi nei risultati e servirà una grande partita”.

Presentazione del match

Sabato 8 novembre 2025 allo stadio San Vito-Gigi Marulla andrà in scena Cosenza-Casarano, gara valevole per la tredicesima giornata del Girone C di Serie C 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 17:30. Uno scontro diretto d’alta classifica quello in terra calabrese tra due squadre separate da appena due punti. Da una parte, la formazione guidata da Antonio Buscè reduce dal secondo pareggio in tre partite colto sul campo del Team Altamura (1-1) dopo la vittoria interna strappata ai danni del Potenza (3-0). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Vito Di Bari che stanno attraversando un periodo di flessione con la terza sconfitta consecutiva in campionato rimediata in casa nel derby con il Monopoli (1-3).

I rossoblù, che davanti al proprio pubblico non hanno ancora pareggiato raccogliendo tre vittorie e le uniche due sconfitte stagionali, puntano al quarto risultato utile consecutivo per accorciare la classifica verso le zone nobili e avvicinare la capolista Salernitana distante sei lunghezze.

I rossazzurri, invece, che lontano dalle mura amiche del ‘Capozza’ vengono da due ko compreso quello in Coppa Italia Serie C con l’Audace Cerignola, vogliono rialzarsi dopo le ultime quattro battute d’arresto per effettuare il sorpasso sui silani e consolidare la zona play-off. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Giuseppe Vingo della sezione di Pisa coadiuvato dagli assistenti Andrea Romagnoli di Albano Laziale e Cristian Robilotta di Sala Consilina. Quarto Ufficiale: Valerio Vogliacco di Bari. Operatore all’FVS: Rodolfo Spataro di Rossano.

QUI COSENZA – Tra i pali Vettorel con Cimino, Dametto, Caporale e Ferrara a comporre la linea difensiva. A centrocampo prenderanno posto Kouan, Langella e Garritano con Ricciardi e Florenzi a supporto di Mazzocchi.

QUI CASARANO – A protezione di Bacchin ci saranno Lulic, Gega e Gyamfi. Sulle corsie esterne agiranno Cajazzo e Pinto con Logoluso e D’Alena in cabina di regia. In avanti spazio al tridente offensivo composto da Ferrara, Malcore e Chiricò.

Le probabili formazioni di Cosenza-Casarano

COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, Ferrara; Kouan, Langella, Garritano; Ricciardi, Florenzi; Mazzocchi. Allenatore: Antonio Buscè.

CASARANO (3-4-3): Bacchin; Lulic, Gega, Gyamfi; Cajazzo, D’Alena, Logoluso, Pinto; Chiricò, Malcore, Ferrara. Allenatore: Vito Di Bari.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Cosenza-Casarano, gara valida per la tredicesima giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.