Cosenza spento, il Monopoli colpisce nel finale: 0-2 al “Marulla”

Diretta di Cosenza-Monopoli di Lunedì 5 gennaio 2026: colpo esterno con reti di Fall e Dudic nella ripresa, rossoblù poco incisivi

COSENZA – Il Monopoli espugna il “Marulla” con un 2-0 costruito nella ripresa e maturato grazie alla maggiore concretezza sotto porta. Il Cosenza, generoso ma poco brillante, paga una serata di scarsa incisività offensiva e cede ai pugliesi, che colpiscono prima con Fall e poi con Dudic nel recupero. Una sconfitta che lascia rammarico ai rossoblù, mentre la squadra di Taurino porta a casa tre punti preziosi.

Cronaca del match

Il Cosenza apre male il 2026, cadendo 0-2 al “Marulla” contro un Monopoli più cinico e ordinato. I rossoblù giocano un buon primo tempo, sfiorando il vantaggio con Langella e Florenzi, fermati da un grande Albertazzi e da un salvataggio di Valenti. A inizio ripresa l’episodio chiave: Florenzi colpisce in scivolata su cross di Ricciardi, il Cosenza chiede il gol ma l’FVS è momentaneamente fuori uso e non può intervenire. Poco dopo Beretta spreca un’altra occasione da posizione favorevole.

La spinta dei Lupi si spegne e il Monopoli cresce, trovando l’1-0 al 27’ con Fall, che prima centra la traversa e poi insacca sul successivo cross di Viteritti. Il Cosenza non reagisce e Vettorel evita il raddoppio su Greco, ma nel recupero un pasticcio tra D’Orazio e il portiere libera Dudic per il 2-0 definitivo. Nel finale nervosismo e poche idee, con i rossoblù incapaci di riaprire la gara. Una prova opaca per la squadra di Buscè, che ora dovrà ritrovare compattezza in vista della sfida con la Salernitana.

Tabellino

COSENZA: Vettorel T., Cannavo K., Dametto P., Dalle Mura C., Ferrara A. (dal 40′ st D’Orazio T.), Kouan C., Langella C., Garritano L., Florenzi A. (dal 17′ st Ciotti P.), Ricciardi M., Beretta G. (dal 17′ st Emmausso M.). A disposizione: Achour S., Ciotti P., Contiliano N., D’Orazio T., Emmausso M., Mazzulla A., Pompei T., Ragone D., Rocco A., Silvestri T.

MONOPOLI: Albertazzi M., Viteritti O., Miceli M., Angileri A., Valenti B., Calcagni R. (dal 16′ st Scipioni E.), Battocchio C., Greco J. (dal 45’+2 st Bordo L.), Imputato A. (dal 29′ st Oyewale S.), Longo S. (dal 15′ st Fall M.), Tirelli M. (dal 45’+2 st Dudic D.). A disposizione: Bordo L., Cascella R., Dudic D., Fall M., Gagliano M., Oyewale S., Paukstys S., Piana E., Piccinini S., Ronco D., Rossi D., Scipioni E.

Reti: al 27′ st Fall M. (Monopoli) , al 45’+4 st Dudic D. (Monopoli) .

Ammonizioni: al 34′ st Langella C. (Cosenza) al 34′ st Miceli M. (Monopoli).

Le formazioni ufficiali di Cosenza-Monopoli

COSENZA: Vettorel 22, Dalle Mura 6, Cannavò 7, Beretta 9, Garritano 10 (C), Ricciardi 16, Dametto 26, Kouan 28, Ferrara 33, Florenzi 34 (VC), Langella 77

MONOPOLI: Albertazzi 1, Angileri 5, Miceli 6, Battocchio 8, Longo 9, Greco 15, Valenti 16, Tirelli 17, Calcagni 19, Viteritti 77, Imputato 99. A disposizione: Piana 22, Gagliano 24, Fall 11, Dudic 14, Paukstys 18, Cascella 20, Scipioni 21, Oyewale 31, Rossi 33, Ronco 34, Piccinini 35, Bordo 37

Le parole di Antonio Buscè

“Affronteremo una squadra tosta, sarà una sfida impegnativa. Il girone di ritorno è un altro campionato e affrontiamo una formazione validissima, con giocatori importanti, soprattutto in attacco. Creano tanti grattacapi. Dobbiamo stare attenti. Non dobbiamo mai sentirci appagati per il lavoro fatto, perché poi ieri è già dimenticato. Noi dobbiamo pensare al quotidiano. Bisogna ripartire da tutto quello di buono che abbiamo fatto e dalle tante cose negative che ci hanno a volte fatto leccare le ferite dopo una partita in cui magari un risultato quasi acquisito è stato buttato via. Questa roba qua ci deve far crescere per un nuovo campionato che ci aspetta, iniziando da domani contro il Monopoli”.

Le parole di Alberto Colombo

“La prima partita dell’anno arriva per noi su un campo sicuramente difficile contro una delle formazioni che ho sempre inserito tra le più attrezzate di questo campionato e che sta confermando il proprio percorso. Ci arriviamo con il conforto del risultato ottenuto con il Potenza, ma sappiamo bene che questo ha un valore relativo: dovremo approcciare al match con grande attenzione e con la consapevolezza di dover dare il massimo. Gennaio sarà un mese importante, soprattutto per quello che accadrà in campo. Ci aspettano incontri che, per motivi anche diversi tra loro, ci daranno spunti diversi, difficoltà diverse”.

Presentazione del match

Lunedì 5 gennaio 2026 allo stadio San Vito-Gigi Marulla andrà in scena Cosenza-Monopoli, gara valevole per la ventesima giornata del Girone C di Serie C 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 20:30. Da una parte, la formazione guidata da Antonio Buscè che viene da tre risultati utili consecutivi e dal secondo successo in tre partite ottenuto ai danni della Cavese (2-1).

Dall’altro lato, invece, gli uomini di Alberto Colombo reduce dalla ritrovata vittoria ottenuta in rimonta contro il Potenza in grado di rompere un digiuno lungo sei giornate di campionato con soli tre punti. I rossoblù, che davanti al proprio pubblico vengono da cinque successi interni di fila per un totale di ventuno punti conquistati (meno solo di Benevento e Catania), puntano ad aprire il nuovo anno con i tre punti per prendersi il terzo posto e accorciare sulla vetta lontana attualmente sei lunghezze.

I biancoverdi, invece, che lontano dalle mura amiche non vincono da due mesi, cercano continuità per consolidare ulteriormente la zona play-off. Due i confronti stagionali tra Monopoli e Cosenza, entrambi in Puglia: il 2-2 dello scorso 24 agosto in campionato e l’1-0 in favore dei biancoverdi in Coppa Italia Serie C. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Carlo Esposito della sezione di Napoli coadiuvato dagli assistenti Antonio Aletta di Avellino e Andrea Cecchi di Roma 1. Quarto Ufficiale: Maria Marotta di Sapri. Operatore al Football Video Support: Stefania Genoveffa Signorelli di Paola.

QUI COSENZA – In porta Vettorel, al centro della difesa Dalle Mura e Dametro con D’Orazio e Cannavò sulle corsie laterali. A centrocampo prenderanno posto Kouan e Garritano al fianco di Langella con Florenzi e Ricciari ad agire alle spalle di Achour.

QUI MONOPOLI – A protezione di Albertazzi ci saranno Miceli, Angileri e Viteritti. Sulle corsie esterne agiranno Imputato e Valenti con Greco, Calcagni e Battocchio in mezzo al campo. In avanti spazio al tandem offensivo composto da Tirelli e Longo.

Le probabili formazioni di Cosenza-Monopoli

COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cannavò, Dametto, Dalle Mura, D’Orazio; Kouan, Langella, Garritano; Ricciardi, Florenzi; Achour. Allenatore: Antonio Buscè.

MONOPOLI (3-5-2): Albertazzi; Miceli, Angileri, Viteritti; Imputato, Greco, Calcagni, Battocchio, Valenti; Tirelli, Longo. Allenatore: Alberto Colombo.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Cosenza-Monopoli, gara valida per la ventesima giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky al canale 202. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.