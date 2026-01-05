Consigli fantacalcio, 19° giornata Serie A 2025/2026

I giocatori da schierare al fantacalcio per la 19a giornata di Serie A: Svilar tra i pali; in avanti Lautaro, Soulé e Hojlund

MILANO – Neanche il tempo di archiviare la diciottesima giornata che il campionato di Serie A 2025-2026 si appresta ad affrontare la diciannovesima. Sarà un turno infrasettimanale che si giocherà tra il 6 e l’8 gennaio 2026. Ad aprire il turno sarà Pisa-Como alle 15 di martedì. Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio. Ci soffermeremo su caratteristiche, motivazioni personali particolari e stato di forma dei singoli.

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Il modulo scelto é, come sempre, il 3-4-3. Tra i pali Svilar. La Roma apre male il 2026 e anche il suo portiere inizia con una prestazione insofficiente in quel di Bergamo, Ci si attende un riscatto a Lecce.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

In difesa partiamo da Dimarco: tra i migliori dell’Inter nella sfida contro il Bologna, si è distinto anche per l’assist perfetto servito a Thuram in occasione del gol. Al centro inseriamo Palestra del Cagliari. Pur non avendo concretizzato una grande occasione nei primi minuti, è stato spesso una minaccia per il Milan, mostrando personalità e continuità nelle sue incursioni. Chiudiamo il blocco difensivo con Holm. Se contro il Cagliari lo svedese era stato uno dei trascinatori del Bologna, nella gara con l’Inter è apparso invece sottotono, offrendo una prestazione ben al di sotto delle aspettative.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

A centrocampo cominciamo con Pulisic. Contro il Cagliari lo statunitense del Milan ha giocato uno scampolo di partita. Quanto basta per sfiorare il raddoppio per i rossoneri Al centro Vlasic. Fondamentale nei due rigori assegnati al Torino contro il Sassuolo, ha trasfomrato quello decisivo. Al suo fianco Paz. É il gioiellino del Como, il trascinatore dei lariani verso la zona Europa. Sull’altra fascia Zaccagni. Autore di una brutta prestazione contro il Napoli; la Lazio ha bisogno di un suo maggior rendimento per riprendere il suo percorso verso l’Europa,

I suggerimenti per il reparto offensivo

In attacco il primo nome é quello di Lautaro.è stato il match‑winner della sfida dell’Inter a Bergamo e straripante contro il Bologna. Al centro Soulé. Contro l’Atalanta l’attaccante della Roma é stato al di sotto delle sue potenzialità. Chiudiamo con Hojlund. Autore della doppietta che ha deciso il match del Napoli contro la Cremonese, contro la Lazio é stato meno incisivo pur dando un contributo prezionso.

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