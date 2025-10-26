Cosenza-Potenza 3-0: la squadra di Buscè cala il tris al ‘Marulla’

Diretta di Cosenza-Potenza di Domenica 26 ottobre 2025: doppietta di Ricciardi al 36′ di gioco e 16′ della ripresa, chiude i conti al 23′ Mazzocchi

COSENZA – Il Cosenza archivia la sconfitta con l’Atalanta U23 e riparte con un netto 3-0 sul Potenza allo stadio “Marulla”. Protagonisti assoluti Ricciardi e Mazzocchi, autori di una prestazione scintillante con due gol e tre assist complessivi. I rossoblù salgono momentaneamente al quarto posto con 19 punti, in attesa delle gare domenicali. Il prossimo impegno sarà il 1° novembre ad Altamura.

Cronaca della partita

Il Cosenza parte forte e sfiora il vantaggio già al 12’, quando Dametto colpisce il palo di testa. Sul proseguo dell’azione Achour viene steso in area, ma l’arbitro annulla il rigore per fuorigioco. Al 27’ altra doppia occasione: Ricciardi impegna Alastra con un diagonale potente, Mazzocchi raccoglie la ribattuta e si vede negare il gol due volte, l’ultima sulla linea da Riggio.

Il gol arriva al 36’: Langella strappa palla a centrocampo, Mazzocchi serve in verticale Ricciardi che salta un avversario e batte Alastra con un destro preciso. È il quarto gol in campionato per l’esterno, terzo assist per Mazzocchi. Il primo tempo si chiude 1-0, ma il vantaggio poteva essere più ampio.

Nella ripresa il Potenza prova a reagire con Schimmenti, Erradi e Castorani, ma è ancora Ricciardi a fare la differenza: al 16’ riceve da Mazzocchi e firma il 2-0 con un altro destro chirurgico. Il Potenza protesta per un presunto fallo in avvio d’azione, ma l’FVS convalida la rete. Al 23’ arriva il tris: Florenzi serve Mazzocchi, che salta due avversari e batte Alastra con freddezza. Il Marulla esplode. Nel finale Garritano segna anche il quarto gol, ma il VAR lo annulla per fuorigioco. Il Cosenza gestisce con tranquillità, mentre il Potenza si spegne.

Tabellino

COSENZA: Vettorel T., Cimino B., Dametto P., Caporale A., Ferrara A. (dal 24′ pt D’Orazio T.), Kouan C., Langella C., Garritano L. (dal 29′ st Contiliano N.), Ricciardi M. (dal 29′ st Cannavo K.), Mazzocchi S. (dal 40′ st Beretta G.), Achour S. (dal 1′ st Florenzi A.). A disposizione: Barone A., Begheldo G., Beretta G., Cannavo K., Contiero L., Contiliano N., D’Orazio T., Dalle Mura C., Florenzi A., Mazzulla A., Pompei T., Rocco A.

POTENZA: Alastra F., Novella M. (dal 32′ st Bura R.), Riggio C., Camigliano A. (dal 33′ pt Bachini M.), Rocchetti Y., Siatounis A. (dal 1′ st Schimmenti E.), Lucas Martello, Castorani M., Petrungaro L. (dal 25′ st Bruschi N.), Anatriello G., D’Auria G. (dal 1′ st Erradi B.). A disposizione: Bachini M., Balzano M., Bruschi N., Bura R., Cucchietti T., De Marco A., Erradi B., Ghisolfi M., Guiotto G., Maisto F., Mazzeo L., Schimmenti E., Selleri G.

Reti: al 36′ pt Ricciardi M. (Cosenza) , al 16′ st Ricciardi M. (Cosenza) , al 23′ st Mazzocchi S. (Cosenza) .

Ammonizioni: al 15′ st Cimino B. (Cosenza) al 43′ pt Castorani M. (Potenza).

Le parole di Antonio Buscè

“Io parto sempre da un punto fermo: l’equilibrio. Finora abbiamo fatto un buon cammino per quelle che sono le nostre possibilità e siamo consapevoli di ciò che può accadere durante una gara. Questa squadra ha dimostrato di poter tenere testa a tutte, perché sotto l’aspetto delle prestazioni non ha mai sfigurato. I ragazzi cercano sempre di fare bene, di portare a casa un risultato positivo. A volte ci siamo riusciti, altre, come nelle ultime due partite con Atalanta e Sorrento, abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo. Abbiamo avuto diverse occasioni anche quando non era la nostra giornata migliore. L’importante è continuare su questa strada, con equilibrio e consapevolezza”.

Le parole di Pietro De Giorgio

“Si incontrano due squadre forti, due squadre alle quali nelle ultime gare è mancata la vittoria. Dal punto di vista fisico arriviamo bene. A Cosenza dobbiamo ritornare a fare punti, soprattutto fuori casa dove abbiamo una media punti più bassa. L’impegno dei ragazzi non lo metto in dubbio ed è per questo motivo che credo serva maggiore serenità. Il problema attuale è che abbiamo troppa fretta e troppo nervosismo in campo per sbloccare il risultato. Per fare gol dobbiamo essere più lucidi nelle letture”.

I convocati del Cosenza

Portieri: 1 Pompei, 22 Vettorel.

Difensori: 3 Barone, 17 Caporale, 2 Cimino, 6 Dalle Mura, 26 Dametto, 11 D’Orazio, 33 Ferrara, 16 Ricciardi, 32 Rocco.

Centrocampisti: 4 Begheldo, 7 Cannavò, 5 Contiero, 19 Contiliano, 34 Florenzi, 10 Garritano, 28 Kouan, 77 Langella, 71 Mazzulla

Attaccanti: 23 Achour, 9 Beretta, 30 Mazzocchi.

Presentazione del match

Domenica 26 ottobre 2025 allo stadio San Vito-Gigi Marulla andrà in scena Cosenza-Potenza, gara valevole per l’undicesima giornata del Girone C di Serie C 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 14:30. Da una parte, la formazione guidata da Antonio Buscè reduce dal pareggio conseguito con il Sorrento (2-2) dopo la sconfitta casalinga rimediata con l’Atalanta U23 (1-2) che ha interrotto una serie di sei risultati utili consecutivi. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Pietro De Giorgio che vengono dal passo falso di Benevento (2-0) dopo due pareggi consecutivi e una vittoria.

I calabresi, che davanti al proprio pubblico hanno rimediato sin qui le due uniche sconfitte stagionali raccogliendo sei punti, vogliono tornare a fare bottino pieno per riavvicinare le zone nobili della classifica. I lucani, invece, che lontano dalle mura amiche hanno portato a casa tre ko e un solo blitz lontano ormai due mesi fa (2-3 a Giugliano), puntano a ritrovare un colpo esterno per consolidare la zona play-off e agguantare la compagine cosentina che al momento dista sole tre lunghezze a quota 16 punti.

Cosenza e Potenza non si affrontano dalla stagione di quindici anni fa: era il 7 marzo 2010 quando i lucani passarono 2-0 al ‘Marulla’ e i calabresi superarono 2-0 in Basilicata. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Alessandro Recchia della sezione di Brindisi coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Andreano di Foggia e Daniele De Chirico di Molfetta. Quarto Ufficiale: Giuseppe Rispoli di Locri. Operatore all’FVS: Luca Marucci di Rossano.

QUI COSENZA – Tra i pali Vettorel con Ferrara, Caporale, Dalle Mura e Cimino a comporre la linea difensiva. A centrocampo prenderanno posto Contiliano, Langella e Garritano mentre in avanti spazio a Florenzi e Cannavò a supporto di Mazzocchi.

QUI POTENZA – In porta Alastra, al centro della difesa Camigliano e Riggio con Novella e Rocchetti ai lati. In mezzo al campo Castorani, Felippe e Siatounis con Petrungaro, Anatriello e D’Auria nel tridente.

Le probabili formazioni di Cosenza-Potenza

COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Ferrara, Caporale, Dalle Mura, Cimino; Contiliano, Langella, Garritano; Florenzi, Cannavò; Mazzocchi. Allenatore: Antonio Buscè.

POTENZA (4-3-3): Alastra; Novella, Riggio, Camigliano, Rocchetti; Castorani, Felippe, Siatounis; Petrungaro, Anatriello, D’Auria. Allenatore: Pietro De Giorgio.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Cosenza-Potenza, gara valida per l’undicesima giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport al canale 254. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.