Trapani-Audace Cerignola 2-1: i granata tornano successo

Diretta di Trapani-Audace Cerignola di Domenica 26 ottobre 2025: reti tutte nel primo tempo con Celeghin e Fischnaller da una parte, Vitale dall’altra

TRAPANI – Il Trapani ritrova il sorriso e i tre punti in una sfida ad alta tensione contro l’Audace Cerignola. Finisce 2–1 al “Provinciale”, con i granata bravi a capitalizzare le palle inattive e a resistere alla pressione pugliese nella ripresa. Decisivi Celeghin e Fischnaller, mentre Vitale aveva riaperto il match nel primo tempo.

Cronaca della partita

La gara si accende subito: all’8’ è Enrico Celeghin a sbloccare il punteggio con un colpo di testa su corner di Giron. Il Trapani insiste e trova il raddoppio al 23’ con Manuel Fischnaller, dopo una revisione al FVS che convalida il gol annullato inizialmente per fuorigioco. Il Cerignola non si arrende: D’Orazio colpisce la traversa al 32’, preludio al gol di Gaetano Vitale un minuto dopo, bravo a sfruttare un cross di Paolucci e accorciare le distanze.

Nella ripresa il Trapani si schiera con un 3-4-1-2, con Palmieri trequartista alle spalle di Fischnaller e Grandolfo. Il Cerignola spinge e sfiora il pari con Spaltro e Sainz-Maza, ma trova sulla sua strada un Galeotti in grande forma. Numerose le interruzioni per revisioni al FVS: tre episodi dubbi in area non portano al rigore per i pugliesi. Il finale è nervoso, con Emmausso ammonito per proteste e sei minuti di recupero concessi. Il Trapani resiste e porta a casa una vittoria fondamentale.

Tabellino

TRAPANI: Galeotti C., Pirrello R., Salines E., Stramaccioni D., Kirwan N., Marcolini D. (dall’8′ st Palmieri R.), Celeghin E., Giron M. (dal 36′ st Ciotti P.), Canotto L. (dall’8′ st Di Noia G.), Fischnaller M., Grandolfo F. (dal 32′ st Vazquez F.). A disposizione: Carriero G., Ciotti P., Ciuferri F., Di Noia G., La Sorsa C., Motoc A., Negro S., Palmieri R., Podrini F., Salamone S., Sposito A., Vazquez F.

AUDACE CERIGNOLA: Greco S., Todisco G., Ligi A., Gasbarro A., Spaltro R. (dal 18′ st Emmausso M.), Paolucci L. (dal 32′ st Miguel Angel), Bianchini G. (dal 18′ st Cretella C.), Vitale G. (dal 42′ st Ruggiero Z.), Russo L., D’Orazio L. (dal 32′ st Gambale D), Cuppone L.. A disposizione: Ballabile E., Cocorocchio M., Cretella C., Dabizas A., Emmausso M., Fares G., Gambale D., Ianzano D., Iliev V., Labranca R., Miguel Angel, Moreso O., Parlato C., Ruggiero Z.

Reti: al 8′ pt Celeghin E. (Trapani) , al 23′ pt Fischnaller M. (Trapani) al 32′ pt Vitale G. (Audace Cerignola) .

Ammonizioni: Emmausso

Recupero: 4′ pt, 6′ st

Le formazioni ufficiali di Trapani-Audace Cerignola

TRAPANI: Galeotti, Salines, Pirrello, Stramaccioni, Kirwan, Celeghin, Marcolini, Giron, Canotto, Fischnaller, Grandolfo. A disposizione: Salamone, Sposito, Vazquez, Ciuferri, La Sorsa, Carriero, Motoc, Adragna, Podrini, Negro, Palmieri, Di Noia, Ciotti. Allenatore: Aronica

AUDACE CERIGNOLA: Greco, Todisco, Russo, Vitale, Paolucci, Bianchini, Ligi, Gasbarro, Spaltro, Cuppone, D’Orazio. A disposizione: Fares, Iliev, Ntampizas, Gambale, Ballabile, Saint Maza, Moreso, Cocorocchio, Cretella, Ianzano, Ruggiero, Labranca, Emmausso, Parlato. Allenatore: Maiuri

Le parole di Salvatore Aronica

“Non ci sono partite facili in questo campionato. Loro sono in difficoltà, così come noi che abbiamo raccolto meno del dovuto. C’è da guardare in casa nostra contro un avversario in difficoltà. Abbiamo più necessità di loro di fare punti. Giocare per il pari non servirà a nessuno. La preparazione che abbiamo organizzato è stata in funzione della penalizzazione. Sapevamo della flessione. Gli infortuni non hanno agevolato e quindi abbiamo dovuto forzare su alcune scelte. Serve una vittoria per riprendere il cammino e risalire in classifica. Abbiamo analizzato il campionato fatto finora, che ha dimostrato quanto sia difficile e complicato. C’è equilibrio e qualità. Gli up and down non ci stanno aiutando per avere un equilibrio di prestazione. Le difficoltà ci sono e vanno superate”.

Presentazione del match

Domenica 26 ottobre 2025 allo stadio Provinciale andrà in scena Trapani-Audace Cerignola, gara valevole per l’undicesima giornata del Girone C di Serie C 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 12:30. Da una parte, la formazione guidata da Salvatore Aronica reduce dalla sconfitta rimediata sul campo dell’Atalanta U23 (2-0) dopo l’unico successo strappato nell’ultimo mese a Cava (0-1). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Vincenzo Maiuri che vengono dalla terza sconfitta rimediata davanti al proprio pubblico contro la Cavese (1-3).

I granata, che davanti al proprio pubblico sono ancora imbattuti in campionato con due vittorie e altrettanti pareggi, vogliono ritrovare i tre punti al Provinciale – che mancano da oltre un mese – per abbandonare il penultimo posto e scalare la classifica verso traguardi più prestigiosi. Gli ofantini, invece, che lontano dalle mura amiche hanno portato a casa un solo successo con due sconfitte e un pareggio, puntano a invertire la rotta dopo tre ko di fila per agguantare la zona play-off allontanando la zona calda.

L’ultimo precedente in Sicilia sorride al Trapani con un netto 5-1 rifilato all’Audace Cerignola. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Leonardo Di Mario della sezione di Ciampino coadiuvato dagli assistenti Gianmarco Macripò di Siena e Giuseppe Scarpati di Formia. Quarto Ufficiale: Fabrizio Ramondino di Palermo. Operatore all’FVS: Manfredi Scribani di Agrigento.

QUI TRAPANI – A difesa di Galeotti ci saranno Pirrello, Negro e Stramaccioni. Sulle corsie esterne agiranno Kirwan e Giron con Celeghin e Di Noia in mediana. Davanti spazio a Canotto e Fischnaller alle spalle di Grandolfo.

QUI AUDACE CERIGNOLA – In porta Greco con Todisco, Ligi e Spaltro a comporre la linea difensiva. Sulle corsie esterne agiranno Russo e D’Orazio con Paolucci, Bianchini e Ruggero in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Emmausso e Cuppone.

Le probabili formazioni di Trapani-Audace Cerignola

TRAPANI (3-4-2-1): Galeotti; Pirrello, Negro, Stramaccioni; Kirwan, Celeghin, Di Noia, Giron; Canotto, Fischnaller; Grandolfo. Allenatore: Salvatore Aronica.

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Todisco, Ligi, Spaltro; Russo, Paolucci, Bianchini, Ruggero, D’Orazio; Emmausso, Cuppone. Allenatore Maiuri.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Trapani-Audace Cerignola, gara valida per l'undicesima giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport.