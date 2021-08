Amichevole, Cracovia – Napoli 1-2: diretta live e risultato finale

La partita Cracovia – Napoli del 4 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni, risultato e cronaca. Dove vedere la quarta uscita stagionale dei partenopei

Tabellino di Cracovia – Napoli

WISLA CRACOVIA: Bieganski, Gruzszkowski (15′ st Duda), Szota, Frydrych, Hanousek (15′ st Wachowiak), El Mahdioui, Kuvelic, Yeboah (15′ st Starzynski, Skvarka (15′ st Zukow), Mlynski (1′ st Hugi), Brown Forbes (Kliment). Allenatore: Guca.

NAPOLI: Ospina (43′ st Idasiak), Malcuit (25′ st Costa), Rrahmani, Koulibaly (25′ st Manolas), Mario Rui (25′ st Zanoli), Lobotka, Elmas, Machach, Zedadka, Zielinski (7′ pt D’Agostino), Politano (25′ st Gaetano). Allenatore: Luciano Spalletti.

Reti: 6′ pt Brown Forbes, 24′ st M. Politano, 40′ st Z. Machach



Spalletti a fine partita

“Abbiamo dato continuità alla preparazione. Si sono viste buone cose in particolare mi è piaciuta la reazione quando siamo passati in svantaggio. Tra l’altro abbiamo giocato in uno stadio pieno di pubblico e di entusiasmo che ci ha fatto rivivere il clima di trasferta. Non era facile risalire. Positiva in particolare la riconferma dei giovani, stanno facendo bene affinchè si possa ben sperare nel loro futuro”.

Presentazione della partita

CRACOVIA – Mercoledì 4 agosto, alle ore 18, Henryk Reyman Stadium si giocherà Cracovia – Napoli, amichevole campionato. Per i partenopei si tratta della quarta uscita stagionale dopo le vittorie per 12-0 contro l Bassa Anaunia, per 1-0 contro la Pro Vercelli e per 3-0 contro il Bayern Monaco. I polacchi, invece, hanno già iniziato il proprio campionato, vincendo per 3-0 all’esordio in casa contro lo Zaglebie Lubin e pareggiando per 2-2 in trasferta contro il Nieciecza.

Le probabili formazioni

Spalletti potrebbe far scendere in campo la squadra con il modulo 4-2-3-1 con Vontini tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Rrahmani-Koulibalye sulle fasce da Malcuit e Mario Rui. in mezzo al campo Zielinskie Lobotka- Sulla trequarti Politano, Elmas e Ounas, di supporto all’unica punta Osimhen.

NAPOLI (4-2-3-1): Contini; Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Lobotka; Politano, Elmas, Ounas; Osimhen.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Cracovia – Napoli sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky e andrà in onda in modalità pay per view sul canale Sky Primafila (canale numero 251 del satellite). Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Il servizio è incluso nell’abbonamento e per usufruirne basterà scaricare l’app su smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook.