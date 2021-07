Napoli – Pro Vercelli: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Napoli – Pro Vercelli del 24 luglio 2021 in diretta: presentazione, risultato e tabellino della seconda amichevole stagionale della squadra partenopea

DIMARO – Sabato 24 luglio, al Centro Sportivo di Dimaro in Val di Sole, il Napoli di Luciano Spalletti affronterà la Pro Vercelli di Giuseppe Scienza in una amichevole pre-campionato; calcio di inizio fissato per le ore 17.30. Per la squadra partenopea si tratta della seconda partita stagionale dopo aver battuto per 12-0 la Bassa Anaunia. Di fronte la Pro Vercelli che milita in Serie C dopo essere stata eliminata ai playoff. Obiettivo della squadra piemontese è il ritorno nel campionato cadetto dopo tanti anni ma all’esordio stagionale ha perso 4-0 contro l’Inter.

Le probabili formazioni

Spalletti dovrà fare a meno di Ospina, Meret, Fabian Ruiz, Insigne e Di Lorenzo, ancora a riposo dopo gli Europei e la Copa America, e degli infortunati Lozano e Mertens. Probabile modulo 4-2-3-1, con Contini in porta e difesa composta al centro da Coulibaly e Rrhamani e ai lati da Malcuit e Mario Rui. A centrocampo Demme, Lobotka e Politano. Davanti Elmas Ounas e Osimhen.

Napoli (4-2-3-1): Contini; Malcuit, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Ounas; Osimhen.

Pro Vercelli (3-5-2): Tintori; Masi, Auriletto, Carosso; Crialese, Awua, Emmanuello, Erradi, Clemente; Rolando, Comi.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro amichevole Napoli – Pro Vercelli non dovrebbe essere trasmesso in tv o streaming ma sono possibili aggiornamenti in merito nelle ore a ridosso del match.