Cagliari – Olbia: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Cagliari – Olbia del 4 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni, risultato e cronaca. Dove vedere la quarta uscita stagionale dei rossoblù

ARITZO – Mercoledì 4 agosto, alle ore 17.30, allo Stadio del Vento è Cagliari – Olbia, match valido per la quinta edizione del “Trofeo Sardegna”. Per la squadra di Semplici si tratta della quarta uscita stagionale dopo la vittoria per 16-1 contro il Real Vicenza, quella per 3-0 contro il Vicenza, comunque conclusa con una vittoria per 3-0. e quella per 3-1 contro l’Audburg. Dopo la sfida contro l’Olbia la preparazione del Cagliari proseguirà il 7 agosto alle 20.30 contro il Mallorca. Il primo impegno ufficiale della squadra di Semplici sarà il 15 agosto, nel primo turno di Coppa Italia contro la Cremonese.

Il Cagliari potrebbe scendere in campo con il modulo con Cragno in porta retroguardia composta da Walukiewicz, Carboni e Lykogiannis, In mezzo al campo Strootman e Deiola; sulle fasce Zappa e Dalbert. Sulla trequarti Marin, di supporto alla coppia di attacco formata da Joao Pedro e Simeone.

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis, Zappa; Strootman, Deiola, Dalbert, Marin; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Semplici.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Cagliari – Olbia, al quale potranno assistere solo 250 spettatori per motivi di sicurezza legati al Covid, non sarà trasmesso in diretta televisiva o streaming.