Cremonese-Bologna 1-2: decisivo avvio sprint per i rossoblù

Diretta Cremonese-Bologna di Domenica 5 aprile 2026: micidiale l’uno due di Joao Mario e Rowe nella prima parte del match, nel recupero accorcia Bonazzoli

CREMONESE – La Cremonese cede al Bologna allo Zini per 1-2, al termine di una gara decisa nei primi quindici minuti e riaccesa solo nel finale. La squadra di Marco Giampaolo paga un avvio complicato, mentre i rossoblù di Vincenzo Italiano confermano solidità, qualità e capacità di colpire nei momenti chiave. Il rigore trasformato da Bonazzoli nel recupero non basta ai grigiorossi, che chiudono anche in dieci uomini.

Indice:

Tabellino

CREMONESE: Audero E., Terracciano F., Bianchetti M., Luperto S., Pezzella G., Grassi A. (dal 1′ st Bondo W.), Zerbin A. (dal 40′ st Floriani R.), Vandeputte J. (dal 1′ st Thorsby M. dal 8′ st Payero M.), Maleh Y., Bonazzoli F., Djuric M. (dal 1′ st Okereke D.). A disposizione: Barbieri T., Baschirotto F., Bondo W., Ceccherini F., Faye M., Faye N., Floriani R., Folino F., Nava L., Okereke D., Payero M., Silvestri M., Thorsby M.2 Allenatore: Giampaolo M..

BOLOGNA: Ravaglia F., Joao Mario (dal 37′ st Zortea N.), Vitik M., Lucumi J., Miranda J., Freuler R., Bernardeschi F. (dal 16′ st Orsolini R.), Moro N. (dal 37′ st Pobega T.), Sohm S. (dal 33′ st Ferguson L.), Rowe J. (dal 33′ st Cambiaghi N.), Castro S.. A disposizione: Cambiaghi N., Casale N., Castaldo F., De Silvestri L., Fauske Helland E., Ferguson L., Franceschelli M., Heggem T., Orsolini R., Pessina M., Pobega T., Zortea N. Allenatore: Italiano V..

Reti: al 45’+1 st Bonazzoli F. (Cremonese) al 3′ pt Joao Mario (Bologna) , al 16′ pt Rowe J. (Bologna) .

Ammonizioni: al 45′ pt Maleh Y. (Cremonese), al 45’+5 st Payero M. (Cremonese) al 30′ st Ravaglia F. (Bologna), al 45’+6 st Ferguson L. (Bologna).

Espulsioni: al 45’+6 st Ferguson L. (Bologna).

Recupero: 1′ pt, 4′ st

L’arbitro

A dirigere l’incontro sarà Rosario Abisso di Palermo. Gli assistenti designati sono Gamal Mokhtar di Lecco e Andrea Bianchini di Perugia, mentre il quarto ufficiale sarà Marco Piccinini di Forlì. Al Var è stato scelto Lorenzo Maggioni di Lecco, con Maurizio Mariani di Aprilia come assistente Var.

Presentazione del match

Domenica 5 aprile, alle ore 15, allo Stadio “Giovanni Zini” di Cremona, andrà in scena Cremonese-Bologna, gara valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

La Cremonese prova a dare continuità alla scossa arrivata con l’arrivo di Marco Giampaolo. Il nuovo tecnico ha interrotto una serie negativa che durava da quindici partite, nelle quali i grigiorossi avevano raccolto soltanto quattro pareggi e undici sconfitte. Il successo per 2-0 sul Parma, arrivato al debutto in panchina, ha permesso alla squadra di uscire dalla zona retrocessione. La classifica però resta pericolosa: la Cremonese è diciassettesima con 27 punti, frutto di sei vittorie, nove pareggi e quindici sconfitte, con venticinque gol segnati e quarantaquattro subiti. È soltanto la differenza reti a tenerla momentaneamente fuori dai guai.

Situazione opposta per il Bologna, che arriva alla sfida dopo il ko per 2-0 contro la Lazio. Una sconfitta pesante, che ha complicato ulteriormente la corsa verso l’Europa. I rossoblù sono noni con 42 punti, costruiti attraverso dodici vittorie, sei pareggi e dodici sconfitte, con trentotto reti realizzate e trentasei incassate. Per la squadra di Italiano la trasferta allo Zini rappresenta un crocevia: perdere terreno ora significherebbe salutare definitivamente le ambizioni continentali.

COME ARRIVA LA CREMONESE – Giampaolo dovrebbe confermare il 4-4-2. In porta è atteso Audero, con Terracciano, Baschirotto, Luperto e Pezzella a comporre la linea difensiva. Sulle fasce spazio a Zerbin e Vandeputte, mentre in mezzo agiranno Grassi e Maleh. In attacco la coppia formata da Vardy e Bonazzoli. Restano indisponibili Collocolo, Moumbagna e Sanabria.

COME ARRIVA IL BOLOGNA – Il Bologna risponderà con il consueto 4-2-3-1 di Italiano. Tra i pali ci sarà Ravaglia, protetto da Zortea, Vitik, Lucumì e Miranda. In mediana agiranno Freuler e Moro, mentre sulla trequarti si muoveranno Orsolini, Bernardeschi e Rowe alle spalle di Castro, favorito per il ruolo di riferimento offensivo. Non saranno della partita Skorupski, De Silvestri, Odgaard e Pobega.

Probabili formazioni di Cremonese-Bologna

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Zerbin, Grassi, Maleh, Vandeputte; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Giampaolo

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Castro. Allenatore: Italiano

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: