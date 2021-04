Cremonese – Empoli: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Cremonese – Empoli di Martedì 13 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 31° giornata di Serie B

CREMONA – Martedì 13 aprile 2021 riflettori puntati su Cremonese – Empoli , recupero della 31° giornata del campionato di Serie B. Le due squadre si affrontano nuovamente, ricordiamo che nell’ultima circostanza l’Empoli ha colto il successo con il risultato di 1-0 . Pronostico a favore dell’Empoli con i bookmakers che quotano questo successo a 2.30. La Cremonese, nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 2 vittorie, 1 pareggi e 2 sconfitte; ha realizzato 6 gol e subito 4 . Il bilancio dell’Empoli é invece di 4 vittorie e 1 pareggio sconfitte nelle ultime 5; 8 reti fatte e 1 subita. I nostri lettori avranno a disposizione la diretta testuale di questa partita sul proprio computer e sui principali dispositivi mobili (tablet e smartphone). Dalle ore 16 ci sarà infatti la cronaca sul web con diretta testuale. Un’ora prima circa invece saranno disponibili le formazioni ufficiali e vedere quali sono le scelte dei due allenatori. Sguardo all’attuale classifica di Serie B dove comanda l’Empoli con 59 punti, in seconda posizione troviamo il Lecce con 52 e poi la Salernitana con 51 .

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Cremonese – Empoli, valida per la 31°giornata del campionato di Serie B, sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Le probabili formazioni di Cremonese – Empoli

La Cremonese dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3 con Carnesecchi in porta, in difesa terzini Fiodaliso e Valeri e al centro Ravanelli e Bianchetti. A centrocampo in cabina di regia Castagnetti affiancato da Bartolomei e Valzania. In attacco il triedente con Gaetano e Buonaiuto ali e Ciofani punta centrale. L’Empoli dovrebbe optare per un modulo speculare a quello degli avversari con Brignoli tra i pali, in difesa Romagnoli e Casale centrali e Sabelli e Terzic terzini. In mediana Stulac con Crociata e Haas mezz’ali. In attacco Bajrami sulla trequarti alle spalle del tandem offensivo formato da La Mantia e Mancuso.

CREMONESE (4-3-3): Carnesecchi; Fiordaliso, Ravanelli, Bianchetti, Valeri; Bartolomei, Castagnetti, Valzania; Gaetano, Ciofani, Buonaiuto. Allenatore: Pecchia.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Sabelli, Romagnoli, Casale, Terzic; Crociata, Stulac, Haas; Bajrami; La Mantia, Mancuso. Allenatore: Dionisi.