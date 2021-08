Serie B, Cremonese – Lecce 3-0: diretta live e risultato finale

La partita Cremonese – Lecce del 22 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni e risultato con tabellino, dove vedere il match valido per la prima giornata di Serie B

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: CREMONESE-LECCE 3-0

SECONDO TEMPO

90′ Non ci saranno altre emozioni in questo incontro, l’arbitro decreta la fine col triplice fischio. Cremonese e Lecce hanno chiuso sul risultato di 3 a 0. Siamo lieti della vostra compagnia e ci ritroviamo ai prossimi live di calcio

84′ Lascia il campo Marco Olivieri per Lecce

84′ Sul terreno di gioco per Lecce Þórir Jóhann Helgason

84′ Esce dal campo Valentin Gendrey per Lecce

84′ Arturo Calabresi rimpiazza il compagno di squadra

84′ Daniel Ciofani lascia il terreno di gioco

84′ Sul terreno di gioco per Cremonese Francesco Deli

84′ Abbandona il campo Emanuele Valeri per Cremonese

84′ Sostituzione per Cremonese entra in campo Alessandro Crescenzi

83′ Inflessibile il direttore di gioco che sventola il cartellino giallo per Luca Ravanelli

75′ Finisce la gara di Gabriel Strefezza che lascia il rettangolo di gioco

75′ Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco John Björkengren

75′ Lascia il campo Žan Majer per Lecce

75′ Forze fresche in campo per Lecce con l’ingresso di Marcin Listkowski

74′ Luca Valzania lascia il terreno di gioco

74′ Il tecnico inserisce Paolo Bartolomei sul terreno di gioco

74′ Cristian Buonaiuto lascia il campo

74′ L’allenatore inserisce Cremonese Luca Vido in campo

66′ Fuori dal campo Luca Zanimacchia per Cremonese

66′ Sostituzione per Cremonese entra in campo Luca Strizzolo

65′ Emanuele Valeri in gol! Il calciatore batte il portiere, cambia il risultato, ora siamo 3 a 0

60′ Gol per Cremonese con Cristian Buonaiuto che realizza. Adesso siamo sul risultato di 2 a 0

56′ Finisce la gara di Alexis Blin che lascia il rettangolo di gioco

56′ Sul terreno di gioco per Lecce Luca Paganini

51′ Rete! Luca Valzania! assist di Cristian Buonaiuto e risultato che cambia

46′ Il gioco riprende per il secondo tempo, squadre di Cremonese e Lecce schierate al centro del campo

PRIMO TEMPO

45′ Basta così per la prima frazione di gioco. Fra qualche minuto saremo pronti a seguire il secondo tempo

39′ L’arbitro è irremovibile, giallo per Michele Castagnetti

39′ Il direttore di gara sventola il cartellino per Gabriel Strefezza, autore dell’intervento scorretto

31′ L’arbitro è irremovibile, giallo per Emanuele Valeri

1′ L’arbitro fischia l’inizio della partita tra Cremonese e Lecce!

Si gioca Cremonese – Lecce, siamo pronti a commentare la partita in diretta

Tabellino

CREMONESE: Marco Carnesecchi; Emanuele Valeri (dal 39′ st Alessandro Crescenzi), Luca Ravanelli, Caleb Okoli, Luca Valzania (dal 29′ st Paolo Bartolomei), Leonardo Sernicola, Michele Castagnetti, Jaime Báez, Daniel Ciofani (dal 39′ st Francesco Deli), Cristian Buonaiuto (dal 29′ st Luca Vido), Luca Zanimacchia (dal 21′ st Luca Strizzolo). A disposizione: Enrico Alfonso, Dorian Ciężkowski, Christian Dalle Mura, Emanuele Terranova, Riccardo Collodel, Filippo Nardi, Daniel Frey. Allenatore: Fabio Pecchia.

LECCE: Gabriel; Fabio Lucioni, Alessandro Tuia, Valentin Gendrey (dal 39′ st Arturo Calabresi), Antonino Gallo, Gabriel Strefezza (dal 30′ st Marcin Listkowski), Alexis Blin (dal 11′ st Luca Paganini), Žan Majer (dal 30′ st John Björkengren), Morten Hjulmand, Massimo Coda, Marco Olivieri (dal 39′ st Þórir Jóhann Helgason). A disposizione: Marco Bleve, Brayan Vera, Biagio Meccariello, Ilario Monterisi, Brynjar Ingi Bjarnason, Cătălin Vulturar, Rareş Burnete. Allenatore: Marco Baroni.



Reti: al 6′ st Luca Valzania, al 15′ st Cristian Buonaiuto, al 20′ st Emanuele Valeri.

Ammonizioni: al 31′ pt Emanuele Valeri (CRE), al 38′ st Luca Ravanelli (CRE), al 39′ pt Michele Castagnetti (CRE), al 39′ pt Gabriel Strefezza (LEC).

La presentazione del match

CREMONA – Questa sera, domenica 22 agosto, alle ore 20.30 si giocherà Cremonese – Lecce, incontro valido per il prima giornata del campionato di Serie B 2021/2022. Nelle ultime cinque sfide i grigiorossi hanno vinto due volte, pareggiato una e perso due, compresa la sconfitta contro il Torino quando sono stati eliminati dalla Coppa Italia. salentini, invece, nelle ultime cinque gare hanno ottenuto due vittorie (compresa quella conto il Parma grazie alla quale hanno superato il turno in Coppa Italia), due pareggi e una sconfitta.

QUI CREMONESE – Pecchia dovrebbe far scendere il campo la squadra con il modulo 4-2-3-1 con Carnesecchi tra i pali e difesa composta al centro da Ravanelli e Okolj e ai lati da Fiordaliso e Valeri. In mezzo al campo Castagnetti e Valzania. Sulla trequarti Zanimacchia, Nardi e Baez, di supporto all’unica punta Vido.

QUI LECCE – Probabile modulo 4-3-3- per il Lecce con Gabriel in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Tuia-Bjarnason e ai lati da Calabresi e Gallo. A centrocampo Hjulmand, Blin e Majer. Tridente offensivo composto da Rodriguez, Coda e Strefezza.

Le probabili formazioni di Cremonese – Lecce

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Fiordaliso, Ravanelli, Okolj, Valeri; Castagnetti, Valzania; Zanimacchia, Nardi, Baez, Vido. Allenatore: Fabio Pecchia.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Calabresi, Tuia, Bjarnason, Gallo; Hjulmand, Blin, Majer; Rodriguez, Coda, Strefezza. Allenatore: Marco Baroni.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Cremonese – Lecce, valido per la 1° giornata di Serie B, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.