Cremonese – Pescara: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale

La partita Cremonese – Pescara del 7 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentasettesima giornata di Serie B

CREMONA – Venerdì 7 maggio alle ore 14 andrà in scena Cremonese – Pescara, incontro valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Pecchia che viene dal pareggio esterno contro il Chievo ed in classifica occupa la dodicesima posizione, insieme al Pisa, con 45 punti, -5 dalla zona play-off. Dall’altra parte troviamo la squadra di Grassadonia che è reduce dal successo casalingo contro la Reggiana ed in classifica occupa la penultima posizione con 32 punti, -9 dall’Ascoli quintultimo.

La presentazione del match

QUI CREMONESE – Pecchia dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Carnesecchi in porta, pacchetto difensivo composto da Fiordaliso e Zortea sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Bianchetti e Terranova. A centrocampo Valzania e Bartolomei in cabina di regia mentre davanti spazioa Buonaiuto, Nardi e Gaetano alle spalle di Strizzolo.

QUI PESCARA – Grassadonia dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Fiorillo tra i pali, pacchetto arretrato formato da Guth e Masciangelo sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Sorensen e Scognamiglio. A centrocampo Valdifiori in cabina di regia con Omeonga e Machin mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Capone, Odgaard e Galano.

Le probabili formazioni di Cremonese – Pescara

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Fiordaliso, Bianchetti, Terranova, Zortea; Valzania, Bartolomei; Buonaiuto, Nardi, Gaetano, Strizzolo. Allenatore: Pecchia

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Guth, Sorensen, Scognamiglio, Masciangelo; Omeonga, Valdifiori, Machin; Capone, Odgaard, Galano. Allenatore: Grassadonia

STADIO: Giovanni Zini

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Cremonese – Pescara, valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.