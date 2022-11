Croazia – Canada: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Croazia – Canada del 27 novembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv o streaming la gara valida per la 2° giornata della fase a gironi dei Mondiali del Qatar

DOHA – Domenica 27 novembre 2022, al Khalifa Stadium di Doha, in Qatar, andrà in scena Croazia – Canada, gara valida per la seconda giornata del Girone F dei Mondiali del Qatar; calcio di inizio alle ore 17.

Nella prima giornata la Croazia non é andata oltre lo 0-0 contro il Marocco. Si é presentata all’appuntamento da Vice Campione del Mondo in carica avendo perso contro la Francia la finale dei Mondiali di Russia 2018; si é classificata al primo posto nel raggruppamento H con un punto di vantaggio sulla Russia, poi squalificata da tutte le competizioni a causa delle vicende internazionali legate all’Ucraina. La squadra di Modric e compagni occupa la dodicesima posizione nella graduatoria mondiale FIFA. Il Canada invece arrivano a questo mondiale dopo ben trentasei anni dall’ultima volta, ma dopo aver affrontato in modo spettacolare il girone di qualificazioni ai mondiali CONCACAF, concluso in prima posizione davanti a Messico e USA. Nella prima giornata ha perso di misura contro il Belgio. Non ci sono precedenti tra e due rappresentative.

Cronaca con tabellino in tempo reale

Domenica 27 novembre 2022 dalle ore 16 le formazioni ufficiali, dalle ore 17 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI CROAZIA – Dalic, che dovrà rinunciare all’infortunato Vlasic, dovrebbe affidarsi al modulo con il modulo 4-3-3 con Livakovic tra i pali e una difesa a quattro formata al centro da Lovren e Gvardiol e sulle fasce da Juranovic e Sosa. In mezzo al campo Kovacic, l’interista Brozovic e Modric. Attacco affidato a Kramaric, affiancato da Pasalic e Perisic.

QUI CANADA – Herdman dovrebbe rispondere col modulo 3-4-2-1. In porta ci sarà Borjan, difesa a quattro con Johnston, Vitoria, Miller e Vitoria. A centrocampo sugli esterni giocheranno Hutchinson e Eustaquio, mentre in mezzo ci saranno Laryea e Davies. La coppia d’attacco sarà invece formata da Buchanan e Larin, supportato da Larin.

Le probabili formazioni di Croazia – Canada

CROAZIA (4-3-3): Livakovic, Juranovic, Lovren; Gvardiol, Sosa, Kovacic; Brozovic, Modric; Pasalic, Kramaric; Perisic. CT: Zlatko Dalić

CANADA (3-4-2-1): Borjan, Johnston; Miller; Vitoria, Laryea, Hutchinson; Eustaquio, Davies, David; Larin, Buchanan. CT: John Herdman

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Rai Due tramite Smart TV, console (PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di RaiPlay o direttamente su browser tramite il proprio PC.