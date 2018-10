UEFA Nations League, Croazia-Inghilterra: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Croazia-Inghilterra: incontro valevole per la terza giornata del Gruppo 4 della Lega A di UEFA Nations League.

RIJEKA – Tra poco scenderanno in campo Croazia ed Inghilterra nel match valido per la terza giornata del Gruppo A della Lega A di UEFA Nations League. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per la Croazia con Rebic, Modric e Perisic a supporto di Kramaric mentre l’Inghilterra risponde col 3-4-3 con Sterling e Rashford a supporto di Kane.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Jedvaj, Lovren, Vida, Pivaric; Rakitic, Kovacic; Rebic, Modric, Perisic; Kramaric. A disposizione: Letica, Sluga, Bartolec, Milic, Mitrovic, Badelj, Bradaric, Pasalic, Rog, Livaja, Pjaca, Santini. Allenatore: Zlatko Dalic

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Barkley, Henderson, Dier, Chillwell; Sterling, Kane, Rashford. A disposizione: Butland, Alexander-Arnold, Rose, Shaw, Tarkowski, Gomez, Chalobah, Dier, Maddison, Rashford, Sancho, Welbeck. Allenatore: Gareth Southgate.