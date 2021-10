Croazia – Slovacchia: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Croazia – Slovacchia dell’11 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per l’ottava giornata del Gruppo H di qualificazione ai Mondiali Qatar 2022

OSIJEK – Lunedì 11 ottobre alle ore 20:45 andrà in scena Croazia–Slovacchia, incontro valido per l’ottava giornata del Gruppo H di qualificazione ai prossimi mondiali che si disputeranno in Qatar nel 2022. I padroni di casa condividono la vetta insieme alla Russia, a quota 16 punti, con il miglior attacco e la miglior difesa del raggruppamento complice il solo gol subito in sette gare. Le tre vittorie consecutive, di cui l’ultima per 0-3 a Cipro, lanciano il cammino dei croati e li pongono come favoriti in questo match dall’esito comunque incerto. La Slovacchia, infatti, quarta a 9 punti, si gioca le ultime possibilità di qualificazione. La sconfitta di misura rimediata nell’ultimo turno contro la Russia ha smorzato un po’ l’entusiasmo di Hamsik e compagni che però venderanno cara la pelle alla Croazia dopo essere stati battuti all’andata per 0-1. Ci si aspetta una gara divertente e ricca di emozioni, chi la spunterà?

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

CROAZIA – Dalic sceglie il 4-2-3-1. In porta Livakovic, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Sosa, Vida, Lovren e Juranovic. A centrocampo Brozovic e Modric, mentre sulla trequarti agiranno Perisic, Vlasic e Brekalo a supporto di Kramaric.

SLOVACCHIA – Tarkovic risponde con il 4-3-3. Rodak fra i pali, davanti a lui Pekarik, Skriniar, Satka e Hancko. A centrocampo Hamsik, Kucka e Duda, in avanti il trio formato da Haraslin, Bozenik e Schranz.

Le probabili formazioni di Croazia – Slovacchia

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Sosa, Vida, Lovren, Juranovic; Brozovic, Modric; Perisic, Vlasic, Brekalo; Kramaric. Allenatore: Dalic

SLOVACCHIA (4-3-3): Rodak; Pekarik, Skriniar, Satka, Hancko; Hamsik, Kucka, Duda; Haraslin, Bozenik, Schranz. Allenatore: Tarkovic

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita, in programma per lunedì 11 ottobre alle ore 20:45, non sarà visibile in diretta televisiva ed in diretta streaming nel nostro paese. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.