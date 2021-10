Slovenia – Russia: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Slovenia – Russia dell’11 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per l’ottava giornata del Gruppo H di qualificazione ai Mondiali Qatar 2022

MARIBOR – Lunedì 11 ottobre alle ore 20:45 andrà in scena Slovenia–Russia, incontro valido per l’ottava giornata del Gruppo H di qualificazione ai prossimi mondiali che si disputeranno in Qatar nel 2022. Si affrontano due squadre pienamente in corsa per strappare un pass: la Russia condivide la vetta insieme alla Croazia a quota 16 punti. Nell’ultimo turno è arrivata la vittoria per 1-0 contro la Slovacchia, causata dall’autorete di Skriniar, che ha conferito l’entusiasmo giusto per affrontare una trasferta molto insidiosa. La Slovenia, infatti, è in terza posizione a quota 10 punti, vogliosa di giocarsi le ultime cartucce per agguantare la prestigiosa qualificazione. Nella scorsa giornata è arrivata l’ampia vittoria per 0-4 sul Malta, condita dalla doppietta di uno strepitoso Ilicic. Ci si aspetta dunque una partita divertente e carica di agonismo, chi la spunterà?

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

La presentazione del match

SLOVENIA – Kek propone un 4-4-2 con Oblak in porta, davanti a lui Karnicnik, Blazic, Bijol e Balkovec. A centrocampo Lovric, Cerin, Kurtic e Verbic. In avanti il tandem formato da Ilicic e Sporar.

RUSSIA – Karpin risponde con il 4-3-3. Fra i pali Guilherme, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Sutormin, Diveyev, Dzhikiya e Terekhov. A centrocampo Barinov, Erokhin e Golovin. In attacco il trio composto da Bakaev, Smolov e Zakharyan.

Le probabili formazioni di Slovenia – Russia

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Blazic, Bijol, Balkovec; Lovric, Cerin, Kurtic, Verbic; Ilicic, Sporar. Allenatore: Kek

RUSSIA (4-3-3): Guilherme; Sutormin, Diveyev, Dzhikiya, Terekhov; Barinov, Erokhin, Golovin; Bakaev, Smolov, Zakharyan. Allenatore: Karpin

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita, in programma per lunedì 11 ottobre alle ore 20:45, non sarà visibile nel nostro paese in diretta televisiva ed in streaming. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.