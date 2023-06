Croazia – Spagna: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Croazia – Spagna di Domenica 18 giugno 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la finale della UEFA Nations League, calcio d’inizio alle 20.45

ROTTERDAM – Domenica 18 giugno, allo Stadio de Kuip di Rotterdam, la Croazia affronterà la Spagna nella finale di UEFA Nations League. Calcio di inizio alle ore 20.45. In caso di parità dopo i novanta minuti si procederà con i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, con i calci di giorni. Per entrambe le formazioni sarebbe la prima affermazione nella competizione.

La Croazia ha battuto in semifinale l’Olanda dopo i tempi supplementari: 2-2 al termine dei novanta minuti ma poi hanno deciso le reti di e di Pectovic e Modic. In Qatar, invece, si era classificata al terzo posto. Nelle prime due giornate delle qualificazioni a Euro 2024 ha pareggiato 1-1 contro il Galles e vinto per 0-2 contro la Turchia. L’ultimo confronto tra le due rappresentative risale al 6 febbraio del 2008 quando l’Olanda si impose per 0-3. In semifinale, come già due anni fa la Spagna ha eliminato l’Italia: nel primo tempo Immobile su rigore aveva risposto a Pino ma a due minuti dalla fine é arrivata la rete rocambolesca di Jeselu che ha determinato la sconfitta degli Azzurri. Era arrivata prima davanti al Portogallo nel Gruppo con punti e con un percorso di partite vinte, pareggiate e perse, reti realizzate e incassate. Ai Mondiali del Qatar era stata eliminata agli ottavi di finale dopo che era arrivata seconda nel suo raggruppamento, complice la sconfitta contro il Giappone nell’ultima giornata. Con De La Fuente alla guida al posto di Luis Henrique ha iniziato bene il suo percorso di qualificazione agli Europei del 2024 battendo la Scozia per 3-0 ma poi finendo per perdere per 2-0 contro la Spagna nella seconda giornata. L’ultimo incrocio tra le due rappresentative risale agli ultimi Europei quando agli ottavi di finale la Spagna si impose dopo i tempi supplementari col risultato di 5-3.

Cronaca con commento in tempo reale e tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: CROAZIA - SPAGNA Domenica 18 giugno dalle 19.30 le formazioni ufficiali, dalle ore 20.45 la cronaca con commento in diretta.

La presentazione del match

QUI CROAZIA – Dalic dovrebbe rispondere a un modulo speculare con Livakovic tra i pali e con Stanisic, Sutalo, Gvardiol e Barisic pronti a formare il blocco difensivo. A centrocampo Modric, Brozovic e Kovacic. Attacco Kramaric affiancato da Perisic e Perkovic.

QUI SPAGNA – De La Fuente potrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Unai Simon in porta e una difesa a quattro formata al centro da Le Normand e Laporte e da Carvajal e Alba sulle fasce. In mediana Rodri e Zubimendi. Unica punta Morata supportata dai trequartisti Gavi, Asensio e Olmo.

Le probabili formazioni di Croazia – Spagna

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Vida, Sutalo, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic. Ct. Dalic

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Navas, Le Normand, Laporte, Jordi Alba; Rodri, Merino; Rodrigo, Gavi, Yeremy Pino; Morata. Ct. De la Fuente

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su: